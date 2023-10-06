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"Россети Ленэнерго" обеспечили электроэнергией новую гостиницу в Центральном районе Петербурга

6 октября 2023, 13:45 339 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Ленэнерго

Специалисты «Россети Ленэнерго» выделили 1,2 МВт мощности гостинице на Синопской набережной в Центральном районе Санкт-Петербурга. Источник электроснабжения - подстанция 110 кВ «Синопская».

Для надежного электроснабжения объекта энергетики построили и оборудовали новую трансформаторную подстанцию 10/0,4 с установкой двух силовых трансформаторов номиналом 1 250 кВА каждый, проложили кабельные линии 10 кВ и смонтировали систему учёта электроэнергии.

«Россети Ленэнерго» выполняют все обязательства по договорам технологического присоединения. Подать заявку на присоединение к сетям энергокомпании можно не выходя из дома: на онлайн-ресурсе «Портале-ТП.рф», через Личный кабинет клиента​ на сайте компании, а также с помощью мобильного приложения «Россети» и «Клиент Ленэнерго».

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Метки: РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГОС, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ
Отрасль: Электроэнергетика 

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