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RusCable Insider #332 - полимеры от ЭКО Компаунд Групп и Gavary, награда Prom Moscow 2023, станки с кабелем FLEXICORE и полезный опыт СЭК

9 октября 2023, 14:57 386 Время чтения ≈ 3 мин
Источник: RusCable.Ru
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На обложке ЭКО Компаунд групп - больше, чем просто компаунд. Компания производит полный спектр кабельных компаундов на двух производственных площадках в г. Саранске и в г. Великие Луки. Узнайте больше об ассортименте и получите предложение от ЭКО Компаунд групп.

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  • Компаундный блок номера продолжает Gavary Group и их новый термоэластопласт TPEcom 709. Полные технические характеристики, преимущества марки и контакты для получения образца в спецматериале.
  • "СмоленскЭлектроКабель" продолжает делиться подходами к организации эффективного производства. В обзорном материале вы узнаете, как выстроить систему управления в офисе, организовать систему питания и проводить систематическое обучение персонала. Лайфхаки от производственной компании, которые помогут бизнесу расти. 
  • Станкостроение в России есть. Производитель оборудования с ЧПУ STEP-O-MATIC делится опытом применения кабелей FLEXICORE в своем оборудовании и опытом работы с LAPP Россия. Идеальная резка с FLEXICORE!
  • Смотрите на YouTube и слушайте на Кабель.ФМ. Анонсы свежих эпизодов шоу RusCable Live и подкастов. 
  • Выставка Cabex 2024 ждет! Пора заниматься стендами и бронировать лучшие места.
  • Новости кабельного бизнеса в еженедельном коротком дайджесте. В выпуске отметились "ЭЛКА-Кабель", "Богословский кабельный завод", IEK, "Томсккабель", "Спецкабель", "Эксперт-Кабель"  и другие компании.
  • Завершает выпуск постоянные партнеры журнала ТК "КабельСтройСервис" и КЗ "Цветлит".

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Скачать PDF. RusCable Insider Digest №332 от 9 октября 2023 года

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Метки: RUSCABLE INSIDER, МОСКАБЕЛЬМЕТ, ЭЛКАТ, ЭКО КОМПАУНД ГРУПП, LAPP
Отрасль: Кабельная промышленность 

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Эта новость часть сюжета Кабельный завод будущего
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