В брянском поселке Локоть построят спортивный комплекс

В Брасовском районе Брянской области к концу февраля 2025 года построят спортивно-оздоровительный комплекс в поселке Локоть, сообщает RosTender.info.

Администрация Брасовского района проводит тендер на выполнение строительно-монтажных работ. Прием заявок на участие открыт до 16 октября. Начальная цена муниципального контракта составляет 262,6 млн рублей.

В комплексе предусмотрен бассейн и спортивный зал. Учреждение построят в рамках реализации региональной программы «Спорт – норма жизни». Работы будут профинансированы из районного бюджета.