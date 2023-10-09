В брянском поселке Локоть построят спортивный комплекс

Внимание контрафакт!
В Брасовском районе Брянской области к концу февраля 2025 года построят спортивно-оздоровительный комплекс в поселке Локоть, сообщает RosTender.info.
Администрация Брасовского района проводит тендер на выполнение строительно-монтажных работ. Прием заявок на участие открыт до 16 октября. Начальная цена муниципального контракта составляет 262,6 млн рублей.
В комплексе предусмотрен бассейн и спортивный зал. Учреждение построят в рамках реализации региональной программы «Спорт – норма жизни». Работы будут профинансированы из районного бюджета.
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