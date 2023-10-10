ГЭХ запустил строительство производства турбинных лопаток

"Газпромэнергохолдиг" (ГЭХ) начал строительство литейного комплекса по производству лопаток газовых турбин на территории особой экономической зоны "Узловая" в Тульской области, передает корреспондент ТАСС с церемонии начала строительства.

Строительство комплекса планируется закончить в 2025 году, в 2026 году будет готова первая партия продукции и начнется серийное производство, следует из материалов компании. Производственные мощности комплекса составляют 34 тыс. отливок в год.

Комплекс предназначен для изготовления лопаток для промышленных, энергетических и судовых газовых турбин. Создание литейного комплекса обеспечит технологический суверенитет в производстве лопаток газовых турбин и будет способствовать развитию энергетического машиностроения РФ.

Предприятие станет крупнейшим в России специализированным литейным комплексом по изготовлению элементов газовых турбин.