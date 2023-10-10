Реализацией проекта комплексного развития территории на Волгоградском проспекте займется городской оператор. Соответствующее решение принято правительством Москвы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Для реорганизации неэффективно используемой территории общей площадью 0,61 гектара на Волгоградском проспекте город назначил оператора — Московский фонд реновации жилой застройки. Срок реализации проекта составляет пять лет, объем вложений в реорганизацию площадки оценивается почти в 2,2 миллиарда рублей», — рассказал Владимир Ефимов.

Территория расположена в районе Кузьминки по адресу: Волгоградский проспект, владение 130. Сейчас здесь находится устаревшее здание, в котором размещены офис и магазин.

«На участке предусмотрено строительство около 24 тысяч квадратных метров комфортного жилья, придомовую территорию планируется благоустроить и озеленить. Также будет организовано парковочное пространство. Площадка расположена недалеко от станции метро "Кузьминки" и имеет хорошую транспортную доступность», — отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарёва, в районе Кузьминки по программе реновации планируется переселить более 64 тысяч человек из 287 домов. Уже возведено 14 новостроек, на стадии проектирования и строительства находится еще 16 объектов.

«Реорганизация неэффективно используемой территории на Волгоградском проспекте позволит улучшить жилищные условия горожан за счет переселения из ветхого жилья в новые квартиры по программе реновации», — добавил Андрей Бочкарёв.

В рамках программы комплексного развития территорий создаются многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируют комфортное жилье, дороги, а также всю необходимую инфраструктуру. Сейчас в Москве в разных стадиях реализации находится 188 проектов КРТ общей площадью около 2,45 тысячи гектаров.