Инвестор готов вложить 45 млрд рублей в развитие металлургического завода в Балаково Саратовской области.



Как сообщает пресс-служба правительства Саратовской области, губернатор Роман Бусаргин обсудил создание нового производства на базе металлургического завода в Балаково на встрече с руководителем предприятия Евгением Скрипкиным и гендиректором холдинга "Новосталь-М" Никитой Рыбленковым.



В рамках специального инвестиционного контракта – СПИК 2.0, рассчитанного на 15 лет, планируется создать производство по выпуску стальных заготовок и проката горячекатаного сортового, фасонного. Согласно информации, общий объём инвестиций оценивается более чем в 45 млрд рублей.



На производстве будет создано более 1,38 тыс. рабочих мест, а дополнительный объём налоговых платежей в региональный бюджет превысит 1,5 млрд рублей.

"Со стороны правительства области будет оказана всесторонняя поддержка", - заверил Роман Бусаргин.