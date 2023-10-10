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Инвестор готов вложить 45 млрд рублей в развитие металлургического завода в Балаково Саратовской области

10 октября 2023, 09:59 279 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: nta-pfo.ru
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: nta-pfo.ru

Фото: nta-pfo.ru

Инвестор готов вложить 45 млрд рублей в развитие металлургического завода в Балаково Саратовской области.

Как сообщает пресс-служба правительства Саратовской области, губернатор Роман Бусаргин обсудил создание нового производства на базе металлургического завода в Балаково на встрече с руководителем предприятия Евгением Скрипкиным и гендиректором холдинга "Новосталь-М" Никитой Рыбленковым.

В рамках специального инвестиционного контракта – СПИК 2.0, рассчитанного на 15 лет, планируется создать производство по выпуску стальных заготовок и проката горячекатаного сортового, фасонного. Согласно информации, общий объём инвестиций оценивается более чем в 45 млрд рублей.

На производстве будет создано более 1,38 тыс. рабочих мест, а дополнительный объём налоговых платежей в региональный бюджет превысит 1,5 млрд рублей.

"Со стороны правительства области будет оказана всесторонняя поддержка", - заверил Роман Бусаргин.

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Метки: ИНВЕСТПРОЕКТ, СПИК
Отрасль: Металлургия 

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