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Новый трамвайный маршрут появится в Ростове-на-Дону

10 октября 2023, 14:30 96 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ФАУ "Главгосэкспертиза России"
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: Эрик Романенко/ТАСС

Фото: Эрик Романенко/ТАСС

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на модернизацию и создание инфраструктуры трамвая в Ростове-на-Дону. В рамках первого этапа трамвайная линия соединит улицы Жданова и Малиновского. Маршрут составит больше 6 километров. Работы планируют завершить в 2025 году.

После подготовки дорожного полотна приступят к прокладке трамвайных путей. Новая линия проляжет от западной окраины Ростова-на-Дону (микрорайон Левенцовка) к центру города. Быстрорастущий жилой массив нуждается в подобной транспортной артерии. Это позволит сократить время в пути, разгрузить другие маршруты и обойтись без пересадок.

«Проектируемый участок пройдет по городской территории, застроенной многоэтажными жилыми домами с наличием густой сети коммуникаций всех назначений», – отметил Александр Гаврилов, главный эксперт проекта отдела комплексной экспертизы Южного филиала Главгосэкспертизы России.

Компания-застройщик до 2028 года обновит почти 120 км трамвайных путей. Больше половины придется построить «с нуля». Проект модернизации предусматривает и обновление подвижного парка, возведение депо и тяговых подстанций.

Для перевозки пассажиров будут использовать низкопольные высокоскоростные вагоны. Большая часть из них – трехсекционные.

Генеральный Проектировщик – АО «Ростовгражданпроект». Застройщик – ООО «Синара-городские транспортные решения Ростов-На-Дону».

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Метки: ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА, ИНФРАСТРУКТУРА, ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ
Отрасль: Строительство 

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