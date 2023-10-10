Новый трамвайный маршрут появится в Ростове-на-Дону

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на модернизацию и создание инфраструктуры трамвая в Ростове-на-Дону. В рамках первого этапа трамвайная линия соединит улицы Жданова и Малиновского. Маршрут составит больше 6 километров. Работы планируют завершить в 2025 году.

После подготовки дорожного полотна приступят к прокладке трамвайных путей. Новая линия проляжет от западной окраины Ростова-на-Дону (микрорайон Левенцовка) к центру города. Быстрорастущий жилой массив нуждается в подобной транспортной артерии. Это позволит сократить время в пути, разгрузить другие маршруты и обойтись без пересадок.

«Проектируемый участок пройдет по городской территории, застроенной многоэтажными жилыми домами с наличием густой сети коммуникаций всех назначений», – отметил Александр Гаврилов, главный эксперт проекта отдела комплексной экспертизы Южного филиала Главгосэкспертизы России.

Компания-застройщик до 2028 года обновит почти 120 км трамвайных путей. Больше половины придется построить «с нуля». Проект модернизации предусматривает и обновление подвижного парка, возведение депо и тяговых подстанций.

Для перевозки пассажиров будут использовать низкопольные высокоскоростные вагоны. Большая часть из них – трехсекционные.

Генеральный Проектировщик – АО «Ростовгражданпроект». Застройщик – ООО «Синара-городские транспортные решения Ростов-На-Дону».