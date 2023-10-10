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В Башкирии запустили строительство совместного российско-белорусского завода

10 октября 2023, 16:45 415 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: bashinform
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: bashinform.ru

Фото: bashinform.ru

Сегодня в Уфимском районе Роман Головченко, Александр Новак и Радий Хабиров осмотрели производственные линии нового завода по производству оборудования для обработки зерна. 

«Вы сами можете посмотреть – вот такие должны быть современные предприятия. Здесь 25 тысяч квадратных метров, здесь станки - важно, что многие они российского производства, и для нас это уже компетенции. Но важно то, что сама зерносушилка, которая здесь производится, для нашего Приволжского округа очень актуальная продукция. Потому что зерно после уборки надо обрабатывать и сушить соответствующим образом. Это изготовление силосов, хранилищ зерна. Мы сейчас собираем большие урожаи, хранить порой негде. Поэтому это очень востребовано», - поделился Радий Хабиров своим мнением с журналистами. 

Председатель совета директоров холдинга «Амкодор» Александр Шакутин рассказал, что предприятие имеет свой собственный научно-технический центр, срок окупаемости составит 4 года. 

«Россия и Беларусь могут вместе строить предприятия и разрабатывать новейшие технологии в любых сферах промышленности. Мы сами способны все сделать и выпускать конкурентоспособную продукцию, которая будет востребована на мировом рынке», - сказал Александр Шакутин

Премьер-министр Беларуси отметил, что совместная российско-белорусская продукция уже сейчас крайне востребована в регионах двух стран, что можно видеть на примере троллейбусов, которые выпускает Уфимский троллейбусный завод вместе с Минским автомобильным заводом. 

Здесь же гости ознакомились с линейкой коммунальной и дорожной техники «Амкодор». В планах руководства холдинга – в течение года построить на прилегающей к индустриальному парку «Уфимский» площадке особой экономической зоны «Алга» ещё один завод.

Он будет выпускать специальную и землеройную технику – грейдеры, бульдозеры, экскаваторы (до тысячи единиц техники в год) и позволит создать более 1000 новых рабочих мест. Объём инвестиций в новый проект превышает 8 млрд рублей. Роман Головченко, Александр Новак и Радий Хабиров поставили свои подписи на первом блоке строительства завода по производству техники ОАО «Амкодор-Алга».

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Метки: ИНВЕСТПРОЕКТ, БАШКИРИЯ, АМКОДОР, БЕЛАРУСЬ
Отрасль: Строительство Машиностроение 

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