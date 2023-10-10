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В Братске продолжается реконструкция аэропорта

10 октября 2023, 11:30 279 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Минтранс России
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: mintrans.gov.ru

Фото: mintrans.gov.ru

В Иркутской области продолжаются работы по реконструкции аэродромной инфраструктуры аэропорта Братск. Первый этап включает в себя устройство водосточно-дренажной сети, реконструкцию части магистральной рулежной дорожки и перрона, а также водосточно-дренажной системы и мачт освещения.

В настоящее время завершаются работы по устройству верхнего слоя цементобетонного покрытия магистральной рулежной дорожки и перрона, укладка труб водосточно-дренажной системы, планировка, засыпка и уплотнение площади аварийно-спасательной службы. На объекте работают 182 человека. Завершить работы по реконструкции планируется в 2024 году.

После реконструкции аэродромная инфраструктура аэропорта Братска будет соответствовать стандартам безопасности полетов. Это повысит качество предоставляемых авиационных услуг, увеличит пропускную способность аэропорта, а также позволит разместить необходимое количество самолетов для тушения лесных пожаров.

Братск – аэропорт федерального значения и второй аэропорт в Иркутской области по пассажирообороту. Из него жители области могут отправиться в Иркутск, Москву и Новосибирск.

Работы по реконструкции ведутся ФКУ «Ространсмодернизация» в рамках федерального проекта «Развитие региональных аэропортов» национального проекта «Модернизация транспортной инфраструктуры».

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Метки: ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 

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