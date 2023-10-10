Первый завод по производству азотных удобрений планируют начать строить в Чеченской Республике в 2024 году. Проект позволит привлечь в регион 100 млрд рублей инвестиций, сообщил ТАСС министр промышленности и энергетики региона Адам Хакимов.

"Проект на сегодняшний день проходит стадию проектирования технико-экономического обоснования. Для этих целей у нас подписано соглашение с компанией "Красцветмет". Со следующего года мы перейдем в стадию строительства этого завода. Благодаря этому проекту мы планируем привлечь до 100 млрд рублей инвестиций", - отметил собеседник ТАСС, добавив, что интерес проявляют инвесторы из Китая и стран Ближнего Востока.

По его словам, завод по производству карбамида и аммиачной селитры планируется запустить полностью на отечественном оборудовании, что актуально в нынешней геополитической обстановке.

"Это будет единственный такой пилотный проект в стране завода на отечественном оборудовании. Мы ожидаем, что он станет драйвером развития всей отрасли промышленности региона и позволит создать 500 рабочих мест. Мощность завода - около 2 млн тонн в год карбамида и аммиачной селитры", - добавил он.

Кроме того, в Чеченской Республике начали строительство первого технопарка в сфере электронной промышленности, который также позволит создать 500 рабочих мест. Он будет способствовать увеличению потенциала отечественного производства продукции электронной промышленности, а также повышению инвестиционной привлекательности региона за счет создания условий для потенциальных резидентов

Ранее СМИ сообщали о планах правительства Чечни построить предприятие по производству удобрений, которое необходимо для повышения урожайности сельхозкультур в регионе.