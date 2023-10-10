Более 4 млрд рублей инвестиций направят на строительство контейнерного терминала "Ударник" в Мурманской области. Об этом говорится в сопроводительной презентации к выступлению губернатора Мурманской области Андрея Чибиса на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике..

"Терминал "Ударник" - 4,1 млрд рублей инвестиций", - говорится в презентации.

"Ударник" будет оказывать услуги по погрузо-разгрузочным работам, складированию и хранению замороженных и охлажденных грузов

Планируется, что терминал будет переваливать 800 тыс. тонн рыбопродукции в год. На данный момент он находится в стадии строительства.

Ранее транспортная компания "Норебо логистика" (входит в рыбопромышленный холдинг "Норебо") сообщала, что запуск, отработка технологии и усовершенствование железнодорожной отправки рефрижераторных контейнеров из Мурманска является важной частью крупнейшего инфраструктурного проекта группы "Норебо" в Мурманской области - строительство контейнерного терминала "Ударник" и автоматизированного холодильного комплекса для хранения рыбопродукции. Терминал станет одним из крупнейших портов по перевалке рыбопродукции и обслуживанию рыбопромыслового флота в Мурманске и одной из ключевых точек консолидации грузов для перевозок по Северному морскому пути.