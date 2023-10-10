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Адыгейский филиал "Россети Кубань" привел в нормативное состояние энергооборудование девяти дачных поселков

10 октября 2023, 15:00 468 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: Россети Кубань
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Энергетики Адыгейского филиала компании «Россети Кубань» в 2023 году выполнили капитальный ремонт электрических сетей девяти дачных и садоводческих товариществ: «Деметра», «Птицевод», «Звезда», «Космос», «Садовод-1», «Садовод-2», «Лесник» в пригороде Майкопа Республики Адыгея, а также «Коммунальник» и «Дружба» в Белореченском районе Краснодарского края.

Мероприятия по приведению в надлежащее техническое состояние энергооборудования направлены на повышение надежности электроснабжения потребителей, проживающих в поселках на постоянной основе.

Специалисты отремонтировали 16 воздушных линий электропередачи 0,4 кВ, на которых выполнили замену 18 км изношенных проводов на самонесущий изолированный провод (СИП) и более 370 опор, не отвечающих нормативным требованиям. СИП обладает повышенной износостойкостью и безопасностью, устойчивостью к ветровым нагрузкам и другим неблагоприятным природным явлениям.

Электросетевые объекты были ранее приняты на баланс энергокомпании в рамках программы консолидации, направленной на создание условий для надежного электроснабжения потребителей. Передача энергообъектов выполнена в связи с тем, что собственники не смогли обеспечить их надлежащее техническое состояние и безопасную эксплуатацию.

Адыгейский филиал «Россети Кубань» обеспечивает электроэнергией восемь муниципальных образований: Майкопский, Гиагинский, Шовгеновский, Кошехабльский, Красногвардейский районы и город Майкоп Республики Адыгея, а также Апшеронский и Белореченский районы Краснодарского края с общей численностью населения порядка 550 тыс. человек.

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Метки: РОССЕТИ КУБАНЬ
Отрасль: Электроэнергетика 

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