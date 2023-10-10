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Асфальтобетон на 5-м этапе М-12 уложен почти на 90%

10 октября 2023, 15:15 443 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Автодор
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: russianhighways.ru

Фото: russianhighways.ru

Председатель правления Госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко проверил ход работ на участке М-12, который соединяет Нижегородскую область и Чувашскую Республику.

Сейчас там почти на 90% завершена укладка асфальтобетонного покрытия, продолжается монтаж освещения, барьерного ограждения, кабельной канализации, на отдельных участках приступили к нанесению разметки. Из-за сложного рельефа Нижегородской области в местах, где проходит 5 этап М-12, строители возвели в общей сложности 195 искусственных сооружений. Там продолжается укладка асфальтобетона, монтаж освещения, барьерного и перильного ограждений.

Несмотря на работу 24/7, подрядчику дано поручение ускориться. В планах — только наращивать темпы. Открыть движение по М-12 от Арзамаса до Казани, в том числе и на 5 этапе, планируется в декабре 2023 года. Строительство скоростной дороги М-12 продолжается в рамках нацпроекта «Модернизация транспортной инфраструктуры».

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Метки: АВТОДОР, ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство 

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