На одном из крупнейших искусственных сооружений скоростной трассы М-12 «Восток» Москва – Нижний Новгород – Казань, мосту через реку Суру, строители завершили укладку асфальтобетона, сообщил Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

«На строящейся скоростной трассе М-12 мы возведём 323 искусственных сооружения, одно из крупнейших – мост через реку Суру протяжённостью 930,5 м. На новом переходе, который соединит берега Нижегородской области и Чувашской Республики, строители уже завершили укладку асфальта. Сооружение является частью шестого, самого протяжённого этапа строительства М-12. Благодаря поддержке Президента и усердному, сплочённому труду дорожников уже в конце года, с опережением сроков, мы планируем завершить строительство всей трассы М-12 “Восток” и запустить движение от Москвы до Казани», – отметил Марат Хуснуллин.

Вице-премьер добавил, что на всём протяжении шестого этапа М-12 работы ведутся в круглосуточном режиме. Практически на всех 133 км уложен асфальтобетон. Специалисты наносят разметку, монтируют шумозащитные экраны.

«Особенность моста через реку Суру – разница высот между правым и левым берегом. На оконечностях искусственного сооружения она достигает 30 м. Поэтому надвижка, которая завершилась в марте этого года, велась конвейерно-тыловой сборкой на временных опорах. Всего мост расположен на 11 опорах, а вес металлоконструкций превысил 8441 т», – сказал председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко.

Шестой этап трассы М-12 «Восток» начинается от пересечения с автомобильной дорогой регионального значения Работки – Порецкое и даст возможность съезда в сторону Сергача, Нижнего Новгорода и Саранска. Далее по ходу движения из Москвы будет возможность съезда на Шумерлю и Чебоксары, а на следующей развязке с федеральной дорогой A-151 Цивильск – Ульяновск будет обеспечена связь М-12 с Ульяновском, Канашем и Цивильском.