Правительство продолжает оказывать поддержку регионам в обновлении общественного транспорта. Подписано распоряжение о выделении более 700 млн рублей Саратовской области, где реализуется проект по реконструкции трамвайной сети и обновлению подвижного состава.

Благодаря федеральным средствам в 2023–2024 годах для столицы региона – города Саратова будут закуплены новые трамваи. Деньги из резервного фонда Правительства выделяются на условиях софинансирования.

Решение позволит повысить качество транспортного обслуживания жителей Саратова. Работа идёт в рамках федерального проекта «Развитие общественного транспорта» национального проекта «Безопасные качественные дороги».

На сегодняшний день в стране запущена программа субсидирования проектов развития городского электротранспорта. Её участниками стали 10 регионов. Помимо Саратовской области это Краснодарский, Красноярский и Пермский края, а также Волгоградская, Курская, Липецкая, Нижегородская, Ростовская и Ярославская области.

Вопрос обновления и развития инфраструктуры для общественного электротранспорта обсуждался в ходе встречи Михаила Мишустина с работниками трамвайного депо Кировского района Саратова. Она состоялась во время рабочей поездки Председателя Правительства в Саратовскую область в сентябре 2021 года.