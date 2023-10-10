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Правительство поможет Саратовской области с обновлением электротранспорта

10 октября 2023, 11:45 270 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: government.ru
Авторы и источники / Правообладателям

Правительство продолжает оказывать поддержку регионам в обновлении общественного транспорта. Подписано распоряжение о выделении более 700 млн рублей Саратовской области, где реализуется проект по реконструкции трамвайной сети и обновлению подвижного состава.

Благодаря федеральным средствам в 2023–2024 годах для столицы региона – города Саратова будут закуплены новые трамваи. Деньги из резервного фонда Правительства выделяются на условиях софинансирования.

Решение позволит повысить качество транспортного обслуживания жителей Саратова. Работа идёт в рамках федерального проекта «Развитие общественного транспорта» национального проекта «Безопасные качественные дороги».

На сегодняшний день в стране запущена программа субсидирования проектов развития городского электротранспорта. Её участниками стали 10 регионов. Помимо Саратовской области это Краснодарский, Красноярский и Пермский края, а также Волгоградская, Курская, Липецкая, Нижегородская, Ростовская и Ярославская области.

Вопрос обновления и развития инфраструктуры для общественного электротранспорта обсуждался в ходе встречи Михаила Мишустина с работниками трамвайного депо Кировского района Саратова. Она состоялась во время рабочей поездки Председателя Правительства в Саратовскую область в сентябре 2021 года.

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Метки: РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА, ГОСПОДДЕРЖКА, ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ
Отрасль: Транспорт 

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