Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Карачаево-Черкесскэнерго» заменили на подстанции 110/10 кВ «Майская» девять устаревших масляных выключателей на современные вакуумные. Новые устройства смонтированы в рамках программы импортозамещения, что способствует развитию отечественных производителей энергооборудования.



Реализация проекта позволила энергетикам повысить надежность электроснабжения поселка Майский и хутора Родниковский, где проживают более тысячи человек. Кроме того, обеспечена эффективная работа значимых объектов Прикубанского района, в том числе – крупнейшей в регионе птицефабрики. Выключатели на подстанциях предназначены для защиты оборудования от перегрузок и коротких замыканий. При выборе типа новых устройств предпочтение было сделано в пользу вакуумных отечественного производства. Они бесшумны, просты в обслуживании, взрыво- и пожаробезопасны, износостойки. Еще одно очевидное преимущество – отсутствие выбросов в атмосферу масла, которые могут нанести вред экологии.



Напомним, филиал «Карачаево-Черкесскэнерго» ведет поэтапное обновление высоковольтных выключателей. Почти на 20 подстанциях в период с 2018 года по настоящее время установлено более 140 единиц современных элегазовых и вакуумных выключателей 6-110 кВ.