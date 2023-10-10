"Россети" предложили ограничить затраты распределительных сетей

"Россети" хотят ограничить предельную величину удельных операционных затрат распределительных сетевых компаний на уровне крупнейшей сетевой организации (ТСО) в регионе с 2024 года. Об этом написала газета "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо (копия есть у издания) с соответствующим предложением главы "Россетей" Андрея Рюмина, которое направлено президенту РФ Владимиру Путину. В компании подтвердили ТАСС информацию о данном письме.

Как пишет "Коммерсантъ", "эталонные" тарифы - принцип долгосрочного регулирования в электросетях, суть которого - сформировать эталонный бенчмарк на операционные затраты (OPEX). Бенчмарк формируется на основании множества критериев c последующей ежегодной индексацией для распредсетевых компаний "Россетей" и независимых ТСО (управляют распредсетями, находящимися в региональной, муниципальной или частной собственности). По данным газеты, Путин согласился с предложением и переадресовал его вице-премьеру РФ Александру Новаку.

Правительство прорабатывало возможность внедрения нового метода эталонного OPEX для распредсетей с 1 июля 2026 года.

В Минэнерго сообщили ТАСС, что ведомство рассматривает это предложение.

"Вопрос касается тарифного регулирования сетей и находится в компетенции ФАС. По предварительным оценкам Минэнерго, исходя из принципа ограничения, общий OPEX может снизиться", - сообщили там.

По расчетам "Россетей", экономический эффект для компании составит порядка 13 млрд рублей в год. "Эти средства будут направлены либо на снижение ОРЕХ, либо на проведение ремонтов и реконструкцию сетей, затраты на которые сейчас в тарифе отсутствуют", - прокомментировали ТАСС в компании.

По данным "Россетей", есть примеры, когда у разных ТСО в границах одного региона OPEX в расчете на единицу оборудования различается в разы. Так, в Республике Северная Осетия - Алания у ГУП "Аланияэнергосеть" - 111,24 тыс. рублей против 32,61 тыс. рублей у филиала ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Севкавказэнерго" (+241%), в Кемеровской области у ООО "Энергопаритет" показатель составляет 98,65 тыс. рублей против 25,88 тыс. рублей у филиала "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго - РЭС" (+281%).

В компании также отметили, что им известно о позиции ФАС России о поэтапном переходе к ограничению предельной величины OPEX на единицу оборудования.

"Для нас принципиально, чтобы вопрос нашел свое решение и были исключены случаи, когда у сетевых компаний в одном регионе наблюдается существенная разница (часто в разы) в удельных операционных расходах", - отметили там.

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. В состав группы входят 43 дочерних и зависимых общества, в том числе 16 распределительных сетевых компаний. В их числе "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.