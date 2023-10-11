Специалисты «Мособлэнерго» начали работы по переустройству воздушной линии для повышения надежности электроснабжения потребителей Раменского г.о. ЛЭП 6 кВ общей протяженностью более 10 км обеспечивает электроснабжение д. Минино и поселка Гжельские узоры.

В октябре текущего года работники компании провели капитальный ремонт участка линии протяжностью один километр. На ЛЭП был заменен провод на самонесущий изолированный с увеличенным сечением. А также произведен вынос опор с частных земельных участков для удобства дальнейшей эксплуатации. Работы по капитальному ремонту ВЛ 6 кВ продолжатся и в следующем году.

В программу капитального ремонта «Мособлэнерго» на территории Раменского г.о. в этом году вошли более 48 км кабельных линий, воздушных линий, строительная часть 11 подстанций, а также 32 единицы подстанционного оборудования. На данный момент выполнено уже более 70% плана. Работы по реализации программы будут завершены до конца 2023 года.