АО «НоваВинд» и Российско-Кыргызский Фонд развития подписали соглашение о проработке и реализации инвестиционного проекта по строительству ветроэлектростанции в Иссык-Кульской области Кыргызской Республики. Установленная мощность планируемой станции составит 100 МВт.

«Росатом заинтересован в реализации проектов по возобновляемой энергетике в Кыргызской Республике и развитии всестороннего сотрудничества с дружественными странами. Мы имеем большой опыт по строительству и эксплуатации ветропарков. Девять ветроэнергетических станций уже успешно работают в трех регионах на юге России. Суммарная мощность реализованных ветроэнергетических проектов компании достигла 1 ГВт. Специалисты Росатома приложат все усилия для эффективного вклада в решение проблемы энергодефицита Республики» - отметил генеральный директор АО «НоваВинд» Григорий Назаров.

«За последнее время Фонд накопил значительные компетенции в реализации проектов ВИЭ. На сегодня у нас в портфеле семь проектов в этой сфере общей мощностью 500 мегаватт. Среди них – строительство пяти малых гидроэлектростанций, восстановление одной малой ГЭС и возведение ГЭС на 100 мегаватт. В работе находится проект строительства солнечной станции в Иссык-Кульской области. Кыргызстан обладает колоссальным запасом ресурсов для развития ВИЭ. Текущие принятые Кабмином Республики решения позволят развивать ВИЭ ускоренными темпами», – сказал Председатель Правления РКФР Артем Новиков.

«Активное привлечение инвесторов – приоритет Фонда в части снижения энергодефицита в КР. Решение этой задачи позволит, в частности, открывать в стране еще больше промышленных предприятий, которые будут стабильно пополнять бюджет», – подчеркнул он.

Российско-Кыргызский Фонд развития учрежден и действует в соответствии с Соглашением между Правительством Кыргызской Республики и Российской Федерации «О Российско-Кыргызском Фонде развития» от 24 ноября 2014 года. Российско-Кыргызский Фонд развития является важнейшим инструментом процесса интеграции Кыргызской Республики в Евразийский Экономический Союз. Целью Российско-Кыргызского фонда развития является содействие экономическому сотрудничеству между Кыргызстаном и Россией, модернизации и развитию кыргызской экономики, эффективному использованию возможностей, обусловленных участием сторон в евразийской экономической интеграции.

Россия активно развивает сотрудничество с дружественными государствами. Несмотря на внешние ограничения, отечественная экономика наращивает экспортный потенциал, осуществляет поставки товаров, услуг и сырья по всему миру. Продолжается реализация крупных зарубежных энергетических проектов. Росатом и его дивизионы принимают активное участие в этой работе.

Так, Росатом активно сотрудничает с Мьянманской Республикой в части реализации ветроэнергетических проектов. Суммарно планируется к реализации 372 МВт ветроэнергетических мощностей. По одному из проектов начинаются ветроизмерения, а также начинается проведение пред-проектных изысканий и технико-экономического обоснования.