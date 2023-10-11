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Сергей Собянин поблагодарил сотрудников СПЕЦКАБЕЛЯ

11 октября 2023, 12:15 406 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Кабельный завод "Спецкабель"
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В адрес кабельного завода СПЕЦКАБЕЛЬ поступило поздравительное письмо Мэра Москвы.

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил кабельный завод «Спецкабель» с Днем московской промышленности и отметил вклад предприятия в российскую экономику. В письме Собянин подчеркнул, что «Спецкабель» является лидером в изготовлении кабельно-проводниковой продукции и помогает обеспечить технологический суверенитет страны.

Кабельный завод «Спецкабель» – современное динамично развивающееся предприятие. Завод специализируется на изготовлении кабельно-проводниковой продукции, которая находит применение в энергетике, телекоммуникациях, автомобильной промышленности и других сферах. Благодаря качеству наша продукция завоевала доверие клиентов на внутреннем и международном рынке.

Мэр Москвы подчеркнул, что успех предприятия – это результат коллективного усилия и профессионализма каждого работника. Собянин также отметил, что Москва гордится такими предприятиями, которые способны конкурировать на мировом уровне и создавать новые рабочие места.

Коллектив «Спецкабеля» благодарит за высокую оценку своих достижений.

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Метки: СПЕЦКАБЕЛЬ
Отрасль: Кабельная промышленность 
SPEC
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