Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 

Строительство ДК в поселке Загорский обойдется Кузбассу в 445 млн Источник: https://rostender.info/news/2023101104

11 октября 2023, 15:30 315 Время чтения ≈ < минуты
Источник: РосТендер
Авторы и источники / Правообладателям

Министерство строительства Кузбасса ищет подрядчика для строительства дома культуры в поселке Загорский Новокузнецкого округа, сообщает RosTender.info.

Объявлен тендер, прием заявок на участие открыт до 20 октября. Начальная цена государственного контракта составляет 445 млн рублей за счет средств областного бюджета. Ожидается, что строительство завершится к концу июля 2025 года.

Согласно проекту, это будет сельский дом культуры со зрительным залом на 180 мест. Здесь будут проходить праздники, фестивали, конкурсы, концерты, спектакли, а также работать творческие коллективы, кружки и студии.

Работы пройдут в рамках реализации государственной программы «Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса» на 2014-2025 годы».

Обсудить на форуме
Метки: РОСТЕНДЕР
Отрасль: Строительство 

Подпишитесь на бесплатный еженедельный журнал RusCable Insider
Уже больше 3000+ подписчиков с нами! Главные новости и дайджест за неделю в удобном формате!

Подписаться

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Другие новости рубрики Инвестиции
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно