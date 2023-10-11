Министерство строительства Кузбасса ищет подрядчика для строительства дома культуры в поселке Загорский Новокузнецкого округа, сообщает RosTender.info.

Объявлен тендер, прием заявок на участие открыт до 20 октября. Начальная цена государственного контракта составляет 445 млн рублей за счет средств областного бюджета. Ожидается, что строительство завершится к концу июля 2025 года.

Согласно проекту, это будет сельский дом культуры со зрительным залом на 180 мест. Здесь будут проходить праздники, фестивали, конкурсы, концерты, спектакли, а также работать творческие коллективы, кружки и студии.

Работы пройдут в рамках реализации государственной программы «Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса» на 2014-2025 годы».