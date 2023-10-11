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  • "Россети" и "Сетевая компания" Татарстана обсудили внедрение интеллектуальных технологий и развитие кадрового потенциала сетевого комплекса

"Россети" и "Сетевая компания" Татарстана обсудили внедрение интеллектуальных технологий и развитие кадрового потенциала сетевого комплекса

11 октября 2023, 16:00 324 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: ПАО "Россети"
Авторы и источники / Правообладателям

Генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин и Генеральный директор АО «Сетевая компания» Ильшат Фардиев на полях форума «Российская энергетическая неделя» провели рабочую встречу, где рассмотрели основные задачи взаимодействия.

Стороны обсудили обмен опытом в развитии систем интеллектуального учета электроэнергии и автоматизации, инструменты мотивации персонала, профоориентационные мероприятия, взаимодействие со студентами. Также Андрей Рюмин и Ильшат Фардиев рассмотрели вопросы совершенствования отраслевой нормативно-правовой базы.

«Кооперация наших компаний, обмен решениями и знаниями, взаимная поддержка в производственной сфере являются неотъемлемой частью работы по повышению надежности и эффективности инфраструктуры, бенефициарами которой являются в первую очередь потребители», – отметил Андрей Рюмин.

«Выражаем признательность нашим коллегам из ПАО «Россети» за многолетний успешный опыт взаимодействия и сотрудничество, уверены, что в совместном альянсе нам удастся решить много задач, актуальных на данном этапе для электроэнергетической отрасли, в частности внедрения инновационных технологий для сетевого комплекса и решения сложных вопросов кадровой политики», – поблагодарил коллег Ильшат Фардиев, пригласив представителей компании продолжить диалог уже в Республике Татарстан.

Напомним, что между ПАО «Россети» и АО «Сетевая компания» действует Соглашение о взаимодействии в области технической политики, аварийного запаса, аварийно-восстановительных работ и обмена опытом в сфере бухгалтерского учета и налогового контроля.

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Метки: РОССЕТИ, РЭН-2023, СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ
Отрасль: Электроэнергетика 

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