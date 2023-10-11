Заместитель Генерального директора ПАО «Россети» по правовому обеспечению Даниил Краинский выступил на сессии форума «Российская энергетическая неделя», посвященной повышению надежности распределительного сетевого комплекса. Главной темой дискуссии, в которой участвовали представители Минэнерго России, Госдумы РФ, регионов и отраслевых компаний, стало создание в стране института системообразующих сетевых организаций (СТСО).
Соответствующий законопроект разрабатывает Минэнерго России. Фактически речь идет о формировании в каждом из субъектов РФ центров ответственности перед потребителями.
В настоящее время в России работает порядка 1,3 тыс. территориальных сетевых организаций. Как отметили участники сессии, у многих из них сети изношены, нет аварийных запасов, не проводятся в должном объеме ремонты, отсутствуют программы модернизации. Кроме того, существует проблема бесхозяйных сетей.
«Задача обеспечения надежного электроснабжения является ключевой. Сейчас ситуация может серьезно различаться даже в границах одного региона. СТСО может стать инструментом урегулирования проблем, которые накопились в сетевом комплексе. Я имею ввиду в первую очередь консолидацию бесхозяйных энергообъектов, которыми многие годы никто не занимался, ликвидацию по решению регионального штаба последствий аварий в сетях энергокомпаний, у которых нет на это ресурса», – сказал Даниил Краинский.
Он отметил также, что сетевые компании Группы «Россети» уже работают по этим направлениям во всех регионах присутствия.
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