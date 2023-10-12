Филиал ПАО «Россети Волга» – «Оренбургэнерго» выполнил капитальный ремонт линии электропередачи напряжением 110 кВ «Орская – Очистные 1 цепь». Специалисты службы высоковольтных линий Восточного производственного отделения филиала «Оренбургэнерго» заменили 6 железобетонных опор и 288 изоляторов, смонтировали участок провода и грозотрос.

Монтаж опор осложнялся особым режимом эксплуатации объекта.

– Эта ЛЭП обеспечивает электроснабжение очистных сооружений Орска, поэтому необходимо было организовать ремонт без ограничения подачи электроэнергии. Работы проводили в два этапа. На подготовительном этапе монтировали перемычки, запитывали очистные по другой ЛЭП. Выполняли переключения и ставили опоры, затем повторные переключения и монтаж остальных опор. Выполнить весь объем работ было необходимо за два дня, и мы это сделали, – рассказал Петр Рыжков, директор Восточного производственного отделения.

Воздушная линия электропередачи обеспечивает электричеством очистные сооружения Орска и механический завод. Кроме того, от этой ЛЭП запитаны Октябрьский и Ленинский районы города, в которых проживает более 130 тысяч человек. С окончанием работ повысилась надежность электроснабжения всех категорий потребителей.