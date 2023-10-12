9 ноября 2023 в Уфе пройдет международный форум-выставка электротехники и инженерных систем, в котором примет участие компания. Организатором форума выступит один из лидеров в сфере дистрибуции электротехнической продукции в России – компания ЭТМ.

В условиях экономической турбулентности важно сфокусировать усилия на адаптации к новым отраслевым условиям, что в свою очередь требует знания актуального предложения поставщиков рынка электротехнической продукции.

Посетив выставку, вы сможете познакомиться с актуальными продуктами ведущих отраслевых производителей, в частности воочию оценить качество кабельно-проводниковой продукции Людиновокабель, которую компания представит на своём стенде:

провод СИП, имеющий аккредитацию Россетей;

контрольные кабели, имеющие аккредитацию Росатома и Россетей;

силовые кабели, в том числе в изоляции из сшитого полиэтилена, а также имеющие аккредитацию Росатома и Россетей силовые кабели в изоляции из полимерных композиций, не содержащих галогенов;

инновационные неизолированные провода для ВЛЭ, имеющие аккредитацию РОССЕТЕЙ.

Традиционно продукцию Людиновокабель выбирают подрядчики по строительству значимых инфраструктур, имеющие перед своими заказчиками повышенные обязательства в плане надежности и безопасности строящихся объектов, а также - сроков реализации проектов.

Приглашаем вас посетить стенд №91 с 09 ноября 2023 по адресу: г. Уфа, ул. Менделеева, 158, ВДНХ-ЭКСПО УФА.