В ходе завершившегося планово-предупредительного ремонта (ППР) на энергоблоке №4 Белоярской АЭС специалисты модернизировали систему защиты испарительных модулей. Они установили уникальные, более надежные импульсно-предохранительные устройства российского производства, оберегающие оборудование от превышения давления.



Модули парогенератора имеют важное значение для работы атомной станции, они вырабатывает пар, который вращает турбину для получения электроэнергии. Каждую секунду через модуль проходит 292 килограмма пара с давлением 13,7 мегапаскалей, что в 135 раз больше давления стандартной земной атмосферы.



По заказу Белоярской АЭС Чеховский завод энергетического машиностроения разработал и изготовил специальные клапаны, тип которых ранее не использовался ни на одной атомной станции. Новая конструкция учитывает особые параметры пара энергоблока с реакторной установкой БН-800. Благодаря модернизации многократно повысилась надежность и безопасность Белоярской АЭС.

«С целью определения надежности импульсных предохранительных устройств в 2019 году была произведена пробная замена двух устройств. Они хорошо показали себя в составе парогенератора во время эксплуатации на реакторной установке БН-800, поэтому в этом году мы установили ещё четыре. Замена оставшихся 36 импульсных предохранительных устройств планируется в 2025 году после подготовки к масштабной модернизации», - отметил директор Белоярской АЭС Иван Сидоров.

Новые импульсно-предохранительные устройства работают по другому принципу. Раньше вся конструкция находилась под давлением, и, чтобы сбросить импульс, необходимо было сбросить давление внутри устройства. Теперь сигнал идёт напрямую.



Сейчас энергоблок №4 Белоярской АЭС включен в сеть после завершения очередных плановых мероприятий по перегрузке топлива, техническому обслуживанию и профилактическому ремонту оборудования. Продолжается подъем мощности.



Безопасность - основной приоритет всех российских атомных станций. Основными слагаемыми безопасной работы энергоблоков являются основательно продуманные проектные и технические решения, уникальные технологии и самое современное оборудование, активные и пассивные системы безопасности, высокая квалификация персонала и его приверженность культуре безопасности. Формирование, поддержание и развитие культуры безопасности - фундаментальная основа обеспечения надежной и эффективной работы АЭС. Сегодня Россия продолжает обеспечивать стабильную энергетическую безопасность. Энергетика является основой поступательного социально-экономического развития страны, снабжения промышленности и граждан. Отечественный топливно-энергетический комплекс работает на повышение конкурентоспособности национальной экономики, способствует развитию и благоустройству регионов страны, городов, посёлков, на улучшение качества жизни граждан. Госкорпорация «Росатом» и её предприятия принимают активное участие в этой работе.