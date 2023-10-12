В июле 2023 г. Режевской кабельный завод успешно прошёл сертификацию системы менеджмента качества на соответствие требованиям ГОСТ РВ 0015-002-2020. Это предоставляет возможность заводу поставлять кабельно-проводниковые изделия на предприятия, где проводится военная приёмка с участием представителей Министерства обороны Российской Федерации.

Чтобы подготовиться к следующим внешним проверкам и успешно пройти ресертификацию, восемь руководителей различных подразделений Режевского кабельного завода прошли обучающий курс по организации и проведению внутренних аудитов по государственному военному стандарту. В рамках курса сотрудники подробно изучили структуры ГОСТ РВ 0015-002-2020 и стандартов СРПП ВТ, а также освоили процедуры проведения внутренних аудитов системы менеджмента качества в соответствии с ГОСТ Р ИСО 1911-2021.

Проведение данных курсов позволит предприятию существенно повысить уровень компетенции своих сотрудников в области осуществления не только внутренних, но и внешних аудиторских проверок. Это, в свою очередь, поможет улучшить качество основных бизнес-процессов, гарантировать соответствие современным стандартам и нормативам, а также значительно снизить риски возможных ошибок при проведении аудиторских мероприятий.



