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СПЕЦКАБЕЛЬ представит свои кабели в Казахстане

12 октября 2023, 15:00 267 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Кабельный завод "Спецкабель"
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Продукция кабельного завода СПЕЦКАБЕЛЬ поедет на международную выставку POWEREXPO ALMATY.

Кабельный завод «Спецкабель» примет участие в Казахстанской Международной выставке «Энергетика, Электротехника и Энергетическое машиностроение», которая состоится с 17 по 19 октября в г. Алматы. На этой выставке завод представит кабели СКЛОН, СКАБ, СКАБ-С а также кабели кабели для интерфейса RS-485, кабели для промышленных сетей ProfiBus, кабели для охранной сигнализации и управления связи.

На выставке Powerexpo Almaty демонстрируются современные технологии, оборудование и услуги для энергетической отрасли. Каждый год в выставке участвуют местные и зарубежные энергетические компании, производители и поставщики электроэнергетического оборудования, сервисные и инжиниринговые компании.

Продукцию завода «Спецкабель» можно встретить в 9 павильоне МВК «Атакент-Экспо» на стенде E04. Бесплатный билет можно получить на сайте выставки, используя промокод PWRYAZTYJ3.

Завод «Спецкабель» – производитель кабельной продукции в России, которая отвечает стандартам качества и безопасности. Завод предлагает энергетические кабели, коммуникационные кабели, кабели для промышленных сетей и другие.

Узнать о выставках, в которых в ближайшее время примет участие «Спецкабель», можно, позвонив по телефону в Санкт-Петербурге: 8 (812) 648-61-80.

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Метки: СПЕЦКАБЕЛЬ, POWEREXPO ALMATY
Отрасль: Кабельная промышленность 
SPEC
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