11 октября на международном форуме «Российская энергетическая неделя – 2023» директор по цифровой трансформации Системного оператора Станислав Терентьев рассказал о применении технологии искусственного интеллекта в оперативно-диспетчерском управлении.
Выступая с докладом на сессии «Искусственный интеллект: перспективы применения в ТЭК», Станислав Терентьев представил используемые Системным оператором системы прогнозирования выработки электроэнергии объектами солнечной и ветряной генерации в России.
Особенностью этих систем является использование обучаемых нейронных сетей при работе с широкой выборкой гидрометеорологических данных. Для обучения нейросеть использует весь массив накопленных сведений. Это позволяет достигать высокой точности прогнозирования.
«В настоящее время мы приступили к практическому применению двух информационных систем «Прогнозирование выработки ВИЭ. Солнце» и «Прогнозирование выработки ВИЭ. Ветер» на 64 солнечных и 22 ветряных электростанциях. Их использование помогает определить требуемые объемы резервирования активной мощности для компенсации возникающих отклонений и пропускной способности сети, повысить эффективность загрузки генерирующих объектов и качество управления электроэнергетическим режимом. В дальнейшем предполагается задействовать данные этих систем при расчетах планов балансирующего рынка», – заявил Станислав Терентьев.
Директор по цифровой трансформации Системного оператора отметил, что системы прогнозирования выработки ВИЭ являются полностью отечественной разработкой в соответствии с задачами по цифровой трансформацией отрасли, поставленными Минэнерго России. Обе разработки внесены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.
Также Станислав Терентьев принял участие в сессии «Цифровая трансформация энергетики: новые возможности для укрепления индустриальной независимости», которая была посвящена вопросам внедрения информационных технологий для повышения эффективности бизнес-процессов в ТЭК.
«Сложность и уникальность функций Системного оператора требуют применения специализированных информационных и технических решений, большинство из которых не являются типовыми и готовыми к внедрению. Технологическое обеспечение, используемое в Системном операторе, преимущественно представляет собой уникальные отечественные разработки», – заявил Директор по цифровой трансформации Системного оператора
Станислав Терентьев подчеркнул, что реализуемые компанией цифровые проекты несут практическую пользу субъектам отрасли. В числе важнейших ИТ-решений он назвал внедрение дистанционного управления и систем мониторинга запасов устойчивости, унификацию информационного обмена на базе стандартов CIM, а также развитие механизма управления спросом.
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