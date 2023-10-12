11 октября на международном форуме «Российская энергетическая неделя – 2023» директор по цифровой трансформации Системного оператора Станислав Терентьев рассказал о применении технологии искусственного интеллекта в оперативно-диспетчерском управлении.

Выступая с докладом на сессии «Искусственный интеллект: перспективы применения в ТЭК», Станислав Терентьев представил используемые Системным оператором системы прогнозирования выработки электроэнергии объектами солнечной и ветряной генерации в России.

Особенностью этих систем является использование обучаемых нейронных сетей при работе с широкой выборкой гидрометеорологических данных. Для обучения нейросеть использует весь массив накопленных сведений. Это позволяет достигать высокой точности прогнозирования.

«В настоящее время мы приступили к практическому применению двух информационных систем «Прогнозирование выработки ВИЭ. Солнце» и «Прогнозирование выработки ВИЭ. Ветер» на 64 солнечных и 22 ветряных электростанциях. Их использование помогает определить требуемые объемы резервирования активной мощности для компенсации возникающих отклонений и пропускной способности сети, повысить эффективность загрузки генерирующих объектов и качество управления электроэнергетическим режимом. В дальнейшем предполагается задействовать данные этих систем при расчетах планов балансирующего рынка», – заявил Станислав Терентьев.

Директор по цифровой трансформации Системного оператора отметил, что системы прогнозирования выработки ВИЭ являются полностью отечественной разработкой в соответствии с задачами по цифровой трансформацией отрасли, поставленными Минэнерго России. Обе разработки внесены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

Также Станислав Терентьев принял участие в сессии «Цифровая трансформация энергетики: новые возможности для укрепления индустриальной независимости», которая была посвящена вопросам внедрения информационных технологий для повышения эффективности бизнес-процессов в ТЭК.

«Сложность и уникальность функций Системного оператора требуют применения специализированных информационных и технических решений, большинство из которых не являются типовыми и готовыми к внедрению. Технологическое обеспечение, используемое в Системном операторе, преимущественно представляет собой уникальные отечественные разработки», – заявил Директор по цифровой трансформации Системного оператора

Станислав Терентьев подчеркнул, что реализуемые компанией цифровые проекты несут практическую пользу субъектам отрасли. В числе важнейших ИТ-решений он назвал внедрение дистанционного управления и систем мониторинга запасов устойчивости, унификацию информационного обмена на базе стандартов CIM, а также развитие механизма управления спросом.