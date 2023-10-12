"МОСКАБЕЛЬМЕТ" глазами детей: на выставке в центре Москвы

В центре Москвы проходит не совсем обычная выставка: «Москабельмет» и другие крупные предприятия столицы представлены в детских рисунках. Не упустите возможность открыть для себя столичную промышленности с еще одной стороны и посмотреть на нее глазами подрастающего поколения.

Фотовыставка «Московская промышленность глазами детей» проходит на Страстном бульваре. Экспозиция состоит из сотни рисунков, созданных юными художниками, чьи родители работают на столичных заводах и фабриках. В этих красочных работах представлены более 20 промышленных предприятий из разных отраслей: от легкой промышленности до машиностроения. Выставка, организованная Департаментом инвестиционной и промышленной политики Москвы, приурочена ко Дню московской промышленности и длится весь месяц.

В создании этой выставки приняли участие и дети работников «Москабельмет»: в экспозиции представлено более дюжины работ, посвященных одному из ведущих кабельных предприятий страны, их авторам от 7 до 14 лет. На многих рисунках узнать «Москабельмет» можно сразу же: тут и катушки с кабелем, и наши красивые кованые ворота, и Эйфелева башня в центре сквера. Кто-то из ребят даже изобразил процесс выпуска кабельной продукции: сразу видно, что в семье растет потомственный кабельщик, который уже с детства разбирается в тонкостях производства.

Такой формат выставки выбран неслучайно: в столичной промышленности сформировались целые трудовые династии, где любовь к профессии и опыт передаются из поколения в поколение. На одном предприятии работают целыми семьями, а дети с самого детства уже знакомы с продукцией, которую выпускают родители, и когда вырастают, приходят трудоустраиваться на тот же завод.

На «Москабельмет» таких династий много. Одна из них — семья Шалагиных-Дударевых и Ермаковых — на днях была награждена благодарностью, подписанной мэром Москвы. Их история очень интересная и началась более 80 лет назад. Награждение 50 московских семей за личный вклад в развитие промышленности города, высокий профессионализм и многолетний добросовестный труд проходило 5 октября, награды вручал заммэра Москвы Владимир Ефимов. Событие осветили ведущие СМИ страны, в том числе «Комсомольская правда», «Аргументы и факты», «Вечерняя Москва», «Национальная служба новостей»; а также Официальный портал Мэра Москвы и Информационный Центр Правительства Москвы.

Выставка «Московская промышленность глазами детей» будет проходить до 31 октября включительно — успейте ее посетить, совместив с прогулкой по центру столицы, утопающему в осенних красках!