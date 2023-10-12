«Россети» на форуме «Российская энергетическая неделя» подписали соглашения о всестороннем взаимодействии с Национальным исследовательским университетом «МЭИ», Ивановским государственным энергетическим университетом (ИГЭУ) и Казанским государственным энергетическим университетом (КГЭУ). Подписи под документами поставили Первый заместитель Генерального директора ПАО «Россети» Андрей Муров и ректоры вузов – Николай Рогалев, Григорий Ледуховский и Эдвард Абдуллазянов.

Соглашения нацелены на развитие сотрудничества сторон для дальнейшего совместного ведения образовательной и научной работы, популяризации профессии энергетика, обеспечения практико-ориентированной подготовки кадров и развития компетенций работников. Документы учитывают прошедшую в Группе «Россети» реорганизацию, а также стратегические задачи, связанные с обеспечением энергетической устойчивости страны, содействием развитию отрасли и ее кадрового потенциала.

«Мы расширяем работу по приоритетным направлениям с ведущими отраслевыми вузами. Планируем образовательные мероприятия различных форматов. Кроме того, подписанные соглашения предусматривают совместные исследовательские проекты, нацеленные на создание прорывных решений и обеспечение технологического суверенитета энергетической отрасли», – отметил Андрей Муров.

НИУ «МЭИ» – крупнейший энергетический вуз России, также специализирующийся на подготовке специалистов в сферах радиотехники, электроники и ИТ. «Россети» участвуют в модернизации ресурсной базы университета и его филиалов. При участии экспертов Группы открыты практико-ориентированный бакалавриат по направлению «Электроэнергетика и электротехника», магистерские программы «Интеллектуальные системы защиты, автоматики и управления энергосистем», «Релейная защита и автоматизация энергосистем».

ИГЭУ – входит в число старейших университетов в системе подготовки кадров для энергетики России и зарубежных стран. В 2020 году в структуре вуза при поддержке Группы «Россети» открыта лаборатория «Цифровая подстанция» – одна из лучших в стране для профильного обучения. Это учебно-исследовательский полигон на базе комплекса оборудования и технических средств, создающих единое пространство с общедоступной информацией для всех устройств, задействованных в управлении энергообъектом.

КГЭУ – один из ведущих вузов Приволжского федерального округа. Помимо подготовки кадров, важным направлением сотрудничества университета с Группой «Россети» является реализация НИР и НИОКР по актуальным для сетевого комплекса темами. Заказчиками по этому направлению в разное время были компании «Россети Волга» и «Россети Ленэнерго».