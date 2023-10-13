Круглый стол, посвященный мифам и фейкам в нефтехимии, прошел на предприятии «Сибур-Нефтехим». Участие в мероприятии приняли известные эксперты-экологи, активисты и представители СМИ. Сотрудники дзержинского предприятия поделились опытом в области информирования жителей о своей работе, а также разобрали конкретные кейсы, связанные с работой факельных систем, которые привлекли повышенное внимание общественности в последнее время.

Главный инженер «Сибур-Нефтехима» Михаил Гурлев рассказал о задачах, которые решает факел на нефтехимическом производстве. Факел выполняет роль предохранительного клапана, он интенсивно включается в работу, когда надо выровнять давление в различных элементах герметичного контура, который составляют основные технологические объекты: аппараты, колонны, резервуары, трубопроводы. Если этого не делать, система может получить повреждения.

«Интенсивная работа факела связана с остановкой, пуском или необходимостью безопасно отреагировать на потенциально опасную ситуацию на производстве, - отметил Михаил Гурлев. – Это абсолютно штатный режим работы, предусмотренный действующими регламентами».

«Работа факела, пусть и выглядит не очень эстетично, совершенно необходима. На факеле остатки углеводородов окисляются, превращаясь в воду, углекислый газ и технический углерод», - напомнила главный эксперт по экологии «Сибур-Нефтехима» Оксана Груднова. Она отметила, что соответствующие выбросы учтены в разрешительных документах предприятия и тщательно контролируются на предмет не превышения ПДК. «Мы проводим исследование качества атмосферного воздуха по графику, а также во всех случаях, требующих особого внимания – при остановке и пуске производства, при резкой смене технологического режима, а также при наступлении неблагоприятных метеоусловий. Отбор проб проводится на границах санитарно-защитной зоны в направлении жилой застройки. За все годы моей работы, а это более 15 лет, мы ни разу не превысили предельно-допустимые концентрации по контролируемым веществам», - подчеркнула заводской эколог.

Руководитель направления «Корпоративные коммуникации» Дмитрий Шадымов сообщил, что все полученные данные по качеству атмосферного воздуха в обязательном порядке публикуются на сайте, а также в официальной группе предприятия в соцсети, по первому обращению направляются в СМИ.

«Мы всегда отвечаем на запросы журналистов, соблюдаем дедлайны, если это возможно физически; просим продлить сроки, если понимаем, что информации недостаточно, - отметил Дмитрий Шадымов. – Всё, что сообщаем, подкрепляем фактами: фото- и видеоматериалами, результатами мониторинга и экспертиз, причём используем данные как собственных, так и независимых аккредитованных лабораторий».

«СИБУР отличается оперативностью и открытостью в раскрытии информации. Хорошо, что предприятия компании подробно знакомят с итогами мониторинга и рассказывают о безопасной работе факельных систем. Плохо, что эта информация мало интересует рядового читателя, которому некогда и неинтересно узнавать о том, что всё работает штатно, - поделился сопредседатель «Социально-экологического союза» Асхат Каюмов. – В краткосрочной перспективе столь детальное информирование приносит мало пользы, но в долгосрочной работает на репутацию».

О необходимости поиска новых инструментов донесения информации до населения рассказал член Координационного совета при Общественной палате РФ по экологическому благополучию и развитию практик нефинансовой публичной отчетности Алексей Книжников.

«Надо работать непосредственно в городской среде. Например, использовать электронные табло, рассказывающие о реальном объеме выбросов; проводить встречи с жителями, чтобы информировать о работе и получать обратную связь; записывать и выкладывать в социальные сети видео с руководителем на фоне факела, который вернулся в обычный режим после пяти минут интенсивной работы», - поделился лайфхаками эксперт.

«То, что очевидно для профессионалов, надо уметь доносить до простых людей, - согласился директор «Завода синтанолов» Сергей Фирстов. - Мы наблюдаем интенсивно работающий факел на соседней площадке, и понимаем, что ничего нештатного не происходит, а кто-то видит то же самое, и начинает поднимать панику».

Член Совета некоммерческой организации «Союз «За химическую безопасность» Дмитрий Левашов обратил внимание на проблемы с качеством организации экологического мониторинга.

«Имеются выборочные данные от некоторых предприятий, необходима плотная сеть постов, которая позволит контролировать все возможные источники выбросов. Тогда к этой информации будут относиться с доверием», - отметил он.

Заместитель директора по издательской деятельности средств массовой информации «Нижегородского областного информационного центра» Роман Фильцов подчеркнул важность соблюдения этических норм и правил работы с источниками информации со стороны журналистов.

«Важно соблюсти баланс между оперативностью и проверкой достоверности. Телеграм-каналы и паблики, по сути, не являются СМИ, а значит зачастую информация, которая там появляется, может оказаться не проверенной и не соответствующей действительности», - напомнил эксперт. Руководитель экологического благотворительного фонда «Цивилизация» Светлана Васильева отметила важность позитивной повестки в освещении природоохранной проблематики: «Люди имеют право на получение достоверной информации, а экология – как раз та сфера, которая волнует каждого».

В ходе экскурсии по предприятию эксперты познакомились с работой центральной заводской лаборатории, область аккредитации которой охватывает контроль за выбросами и стоками. На центральном пульте управления узнали, как управляется производство, какие цифровые инструменты используются для оптимизации технологического процесса, экономии ресурсов и снижения воздействия на окружающую среду.

Круглый стол «Мифы и фейки о нефтехимии» - второй в серии выездных экспертных мероприятий, которые прошли в этом году в рамках общественной инициативы «Эко-Око». Первый круглый стол состоялся летом в Кстове и был посвящён природосберегающим технологиям, которые применяются на предприятии «РусВинил»

СИБУР — крупнейшая интегрированная нефтегазохимическая компания России и одна из наиболее динамично развивающихся компаний глобальной нефтегазохимии. Уникальная вертикально-интегрированная бизнес-модель позволяет СИБУРу создавать высококонкурентную продукцию, которая используется в производстве потребительских товаров и автомобилей, строительстве, энергетике, а также в химической промышленности и других отраслях в странах по всему миру.