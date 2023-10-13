Председатель Правления Системного оператора Федор Опадчий и представители руководства компании сегодня провели рабочую встречу с делегацией из Таджикистана во главе с министром энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан Далером Джума.

Коллеги из Таджикистана подробно ознакомились с опытом Системного оператора по созданию, внедрению и эксплуатации отечественной системы сбора данных и оперативного контроля SCADA/EMS – оперативно-информационного комплекса нового поколения «СК-11». Стороны договорились о продолжении сотрудничества по вопросам внедрения и использования современных систем SCADA/EMS и автоматизации оперативно-диспетчерского управления.

Федор Опадчий рассказал зарубежным гостям об основных параметрах ЕЭС России и ее совместной работе с зарубежными энергосистемами, современной трехуровневой структуре оперативно-диспетчерского управления, основных функциях и задачах Системного оператора, типовых инфраструктурных решениях для диспетчерского центра. Отдельное внимание он уделил работе российского оптового рынка электроэнергии и мощности и месту Системного оператора в структуре функционирования рыночных механизмов, а также использованию математической расчетной модели энергосистемы для решения задач рынка электроэнергии.

Директор по автоматизированным системам диспетчерского управления Роман Богомолов и директор по управлению режимами ЕЭС – главный диспетчер Михаил Говорун познакомили коллег из Таджикистана со средствами обработки и визуализации информации и программно-аппаратными комплексами, рассказали о реализуемых в ЕЭС России цифровых проектах. В том числе – по использованию синхронизированных векторных измерений для решения задач по управлению режимом Единой энергосистемы.

Руководитель Центра тренажерной подготовки персонала Иван Пыхов познакомил гостей с системой подготовки диспетчеров и других работников технологического блока компании, в частности, рассказал о порядке поведения противоаварийных тренировок.

Мероприятие состоялось в ходе визита делегации Таджикистана в Москву для участия в форуме «Российская энергетическая неделя – 2023». В составе делегации были заместитель генерального директор энергокомпании «Барки Точик» Рустам Маджидов, начальник Управления международных отношений Министерства энергетики и водных ресурсов Парвиз Яхяев и атташе посольства Республики Таджикистан в РФ Икром Давронзода.