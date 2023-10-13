Федеральная трасса М-5 "Урал" продолжит расти вширь

Автомобильная дорога М-5 «Урал» проходит по маршруту Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск и обеспечивает выход на границу с Казахстаном. Положительное заключение Главгосэкспертизы России получил проект капитального ремонта на отрезке км 358+583 – км 375+000 в Оренбургской области. Это позволит вдвое увеличить его пропускную способность.

После проведения капитального ремонта участок длиной 16,475 км будет соответствовать нормам четырехполосной автодороги второй категории с расчетной скоростью движения 120 км/час.

«Принятые решения по капремонту М-5 в Оренбургской области позволят увеличить пропускную способность автомобильной дороги в два раза, что в свою очередь повысит уровень безопасности дорожного движения на трассе. На участке ликвидируют небезопасные пересечения в одном уровне и устроят пересечения с отнесенными на разворот левыми поворотами», – рассказал главный эксперт проекта Евгений Гайнулин.

Заказчик – Федеральное управление автомобильных дорог «Приуралье» Федерального дорожного агентства. Генеральный проектировщик – ООО «УРАЛГЕОПРОЕКТ».