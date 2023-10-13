Павел Сорокин совместно с Минпромторгом и «Газпром нефтью» подписал дорожную карту развития российского оборудования для бурения и добычи углеводородов. Церемония прошла на полях «Российской энергетической недели» (РЭН-2023).



Дорожная карта определяет этапы развития 19 направлений импортозамещения оборудования для бурения и добычи углеводородов на суше до 2030 года. В числе приоритетных задач выделяется создание комплекса для гидроразрыва пласта (ГРП), высокотехнологичного бурового оборудования, а также систем телеметрии и новых материалов.



Павел Сорокин отметил, что сейчас ведётся системная работа для обеспечения нефтегазового сектора необходимым оборудованием. Для этого, по его словам, необходим общий подход к формированию задач для промышленности.

«Координационный совет по импортозамещению в ТЭК уже определил приоритеты по созданию инноваций во всем спектре, от геологоразведки до переработки углеводородов, а также позиции, пока не имеющие аналогов в России. И сегодняшний документ – очередной практический шаг в нашей совместной работе по достижению технологического суверенитета в одной из важнейших отраслей отечественной экономики», — подчеркнул он.