Сотрудники Лаборатории нейтронной физики Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ, Дубна) создали прибор, который позволяет выявить дефекты спектросмещающего оптического волокна и отслеживать насколько оно, даже при наличии этих изъянов, способно без потерь обеспечивать светопередачу, сохраняя свои свойства. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области со ссылкой на сообщение ОИЯИ.

Запатентованное устройство было применено при создании двух больших детекторов тепловых нейтронов для научных установок исследовательского реактора ИБР-2.

Как пояснил соавтор изобретения, младший научный сотрудник Научно-экспериментального отдела комплекса спектрометров ИБР-2 ЛНФ ОИЯИ Максим Подлесный, оптический кабель поставляется в лабораторию в больших рулонах, в которых местами неизбежно встречаются изъяны: повреждение наружного слоя, надломы, изгибы, а также пузырьки внутри волокон.

«Оптическое волокно – технологически сложный материал, который поглощает свет, переизлучает его и за счет эффекта полного внутреннего отражения транспортирует на большие дистанции», — рассказал Максим Подлесный.

С помощью нового прибора было определено, насколько разные виды дефектов ослабляют передаваемый световой сигнал.

«Для создания того или иного типа детекторов принимается решение, какие волокна мы можем по-прежнему использовать, а какие – нет. При условии, что дефекты ослабляют сигнал не более, чем на 5–10 %, и учитывая, что свет собирается не одним волокном, а несколькими на один канал регистрации, волокно можно использовать», — прокомментировал Максим Подлесный.

Патент на изобретение № 2800058 «Устройство мониторинга переизлучающей способности спектросмещающего оптического волокна» был получен Объединенным институтом ядерных исследований 17 июля 2023 года. Авторы – сотрудники ЛНФ ОИЯИ Мария Петрова, Максим Подлесный и Васил Милков.