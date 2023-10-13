Специалисты Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова упростили способ получения полимерных наноструктур для современной электроники, топливных элементов и солнечных батарей. Подход авторов позволяет синтезировать материалы без воздействия экстремально высокого давления, сообщила пресс-служба вуза.

"Мы предложили новый способ получения <…> фуллереновых наноструктур, не требующий экстремальных условий. <…> [Они] собираются самопроизвольно при обработке фуллерена смесью хлоридов сурьмы. Изменяя соотношение исходных веществ, можно регулировать длину полимера, а также селективно и с высокими выходами синтезировать <…> полимер в кристаллической форме", - приводит пресс-служба вуза слова соавтора работы, ведущего научного сотрудника лаборатории термохимии кафедры физической химии МГУ Виктора Броцмана.

Фуллерены представляют собой класс углеродных полупроводниковых материалов, которые применяются в молекулярной электронике, входят в состав транзисторов, солнечных батарей и топливных элементов. Упорядоченные наноструктуры, производимые из полимерных фуллеренов, позволяют повысить эффективность работы таких устройств.

"[Разработка] открывает путь к созданию новых полностью углеродных полимерных материалов с высокой электронной проводимостью, востребованных в органической оптоэлектронике", - уточнили в вузе, добавив, что авторы на следующих этапах развития проекта намерены испытать материалы в составе оптоэлектронных устройств.

Исследование поддержано грантом Российского научного фонда. Результаты опубликованы в журнале Королевского химического общества Dalton Transactions.