Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 

В Татарстане одобрили восемь новых инвестпроектов на 109,3 млрд рублей

13 октября 2023, 16:45 146 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ТАСС

Восемь новых инвестпроектов на 109,3 млрд рублей рассмотрели и одобрили 13 октября на заседании инвестиционного совета Татарстана. Об этом журналистам сообщила руководитель Агентства инвестиционного развития республики Талия Минуллина по итогам заседания.

"Посмотрели сегодня восемь инвестиционных проектов на общую сумму 109,3 млрд рублей. <...> Одобрили все инвестиционные проекты", - сказала Минуллина.

Самым крупным из рассмотренных, по ее словам, является проект развития нефтехимического направления и биокомпонентов моторных топлив "Танеко".

"Как раз он составляет львиную долю инвестиций, которые я сейчас обозначила, - это более 90 млрд. <...> Это производство терефталевой кислоты и биокомпонентов для моторных топлив. Достаточно большой проект, который будет реализован в Нижнекамске", - сказала Минуллина, уточнив, что сроки реализации проекта составят порядка пяти лет.

В пресс-службе Агентства инвестиционного развития республики уточнили, что были рассмотрены также проекты создания индустриального аграрного парка, производства по переработке отходов из пластика, проекты в области сельского хозяйства. 

 
Обсудить на форуме
Метки: ИНВЕСТПРОЕКТ, ТАТАРСТАН
Отрасль: Нефтегазовая промышленность 

Мы запустили подписку RusCable Плюс!

Это формат эксклюзивного экспертного контента, который будет доступен по подписной модели. Подписка - это личный выбор каждого!

Оформить подписку за 45р/день

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Другие новости рубрики Инвестиции
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно