Восемь новых инвестпроектов на 109,3 млрд рублей рассмотрели и одобрили 13 октября на заседании инвестиционного совета Татарстана. Об этом журналистам сообщила руководитель Агентства инвестиционного развития республики Талия Минуллина по итогам заседания.

"Посмотрели сегодня восемь инвестиционных проектов на общую сумму 109,3 млрд рублей. <...> Одобрили все инвестиционные проекты", - сказала Минуллина.

Самым крупным из рассмотренных, по ее словам, является проект развития нефтехимического направления и биокомпонентов моторных топлив "Танеко".

"Как раз он составляет львиную долю инвестиций, которые я сейчас обозначила, - это более 90 млрд. <...> Это производство терефталевой кислоты и биокомпонентов для моторных топлив. Достаточно большой проект, который будет реализован в Нижнекамске", - сказала Минуллина, уточнив, что сроки реализации проекта составят порядка пяти лет.

В пресс-службе Агентства инвестиционного развития республики уточнили, что были рассмотрены также проекты создания индустриального аграрного парка, производства по переработке отходов из пластика, проекты в области сельского хозяйства.