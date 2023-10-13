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Аналитика кабельного рынка за неделю. Отчет №23 от 13 октября 2023 года

13 октября 2023, 14:10 162 Время чтения ≈ 4 мин
Источник: RusCable.Ru
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Аналитический центр RusCable следит за тенденциями кабельного рынка  и делится с подписчиками RusCable.Плюс самой актуальной информацией каждую неделю. Рассказываем, чем запомнились прошедшие пять рабочих дней.

Новая продукция и сертификаты

На прошедшей неделе было зарегистрировано 5 сертификатов соответствия на кабельную продукцию:

  • Кабели контрольные для атомных станций (Заявитель - завод "Москабель");
  • Термостойкие высоковольтные провода (Заявитель - завод "Электропровод");
  • Кабели монтажные малогабаритные (Заявитель - завод "Спецкабель");
  • Кабели силовые, не распространяющие горение (Заявитель - завод "Сарансккабель");
  • Кабели силовые, не распространяющие горение при групповой прокладке (Заявитель - завод "Москабель")

Новые производства

На этой неделе в ЕГРЮЛ новых юридических лиц зарегистрировано не было.

Рынок полимеров

Несмотря на незначительное удорожание пластикатов АБС на этой неделе, значение Индекса полимеров не изменилось, и составляет 104 ед. 

Индекс занятости и рынок труда

На сегодняшний день Индекс составляет 0,33. Это означает, что на каждую вакансию в кабельной отрасли приходится ровно 3 резюме - столько же, сколько и на прошлой неделе. Количество вакансий и резюме значительных изменений не претерпело. 

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Торговая активность и цены на кабель

Индекс торговой активности на сегодняшний день составляет 44,18, что означает, что на 100 объявлений продавцов приходится около 44 покупателей. По сравнению с прошлой неделей индекс возрос на 0,02 п.п. за счет повышения количества объявлений раздела "Куплю".

Индекс ВВГ (средняя стоимость ВВГ-Пнг(А)-LS 3х2.5) резко возрос - на 26,1%.

Согласно данным сервиса RusCable.Тендеры среднее предложение оптовых поставщиков кабельной продукции на этой неделе составило 7200 рублей за 100 метров кабеля.

Розничные цены на кабель

Минимальная средняя цена на ВВГ-Пнг(А)-LS 3х2.5 среди российских маркетплейсов – 8513 рубля (Ozon). Минимальное предложение среди российских маркетплейсов по итогам недели составило 5375 рублей (Ozon). Индекс маркетплейса (усредненное предложение по пяти крупнейшим маркетплейсам в России: Ozon, Wildberries, AliExpress, Яндекс.Маркет, СберМегаМаркет*) по сравнению с прошлой неделей возрос на 17,4%.

*По состоянию на 13.10.2023 в расчет берутся 4 маркетплейса ввиду ремонтных работ на сайте СберМегаМаркет.

Цены дистрибьюторов

Предложения дистрибьюторов на протяжении прошедшей недели колебались в диапазоне от 5500 рублей до 11760 рублей за 100 метров кабеля.

Аналитика представлена Аналитическим центром RusCable.Ru. Данные актуальны по состоянию на 13 октября 2023 года.

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Метки: ПЛЮС, АНАЛИТИКА
Отрасль: Кабельная промышленность 

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