Госкорпорация Росатом начала работы по монтажу главного технологического корпуса первой в России гигафабрики по производству накопителей энергии в г. Неман, Калининградской области. Мероприятие прошло в рамках рабочего визита на строительную площадку генерального директора Госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачева и Губернатора Калининградской области Антона Алиханова.

В соответствии с генпланом застройки на площадке гигафабрики разместятся 18 зданий и сооружений общей площадью почти 100 тысяч квадратных метров. Главный технологический корпус займет центральное здание в периметре производства. Длина корпуса составит 600 метров, ширина – почти 100 метров. Именно здесь будут сосредоточены все высокотехнологичные процессы производства литий-ионных аккумуляторных ячеек. Сто пятьдесят единиц инновационного оборудования обеспечат полный цикл производства гигафабрики — от смешения и нанесения активных материалов до производства литий-ионных ячеек — элементной базы систем накопления энергии. Уровень автоматизации производства составит 90%.

«Проект гигафабрики чрезвычайно важен не только для Росатома, но и для региона, и российской экономики в целом. Ожидаем, что его реализация внесет весомый вклад в развитие электродвижения в стране, а также создаст дополнительные рабочие места в Калининградской области. Отмечу, что все работы идут в строгом соответствии с графиком», - сказал генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

«Строительство гигафабрики становится катализатором социально-экономического развития Неманского округа, наших восточных муниципалитетов. Для калининградской экономики - это один из крупнейших инвестиционных проектов. Для нас особенно важен стратегический, долгосрочный подход Росатома к развитию территорий своего присутствия: команда госкорпорации кропотливо работает с местными учебными заведениями, сообществами, закладывая в регионе фундамент не только крупного высокотехнологичного производства, но и социально ответственной работы», - подчеркнул губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

Официальный старт проекту был дан 14 октября 2022 года. За этот период была проведена масштабная работа: разработан проект будущего завода, выбран генеральный подрядчик, проведена государственная экспертиза и получено положительное заключение по проекту, подготовлена строительная площадка и уже началась активная фаза строительства. На текущий момент выполнено погружение более 6000 свай в основание фундаментов, что составляет 75% от общего объема работ. До конца 2023 года устройство фундамента будет выполнено в полном объеме. На площадке задействованы 300 человек и более 50 единиц строительной техники. Строительные материалы поступают на площадку в необходимом количестве и своевременно.

Крупнейшее по масштабу российское предприятие мощностью 4ГВт*ч в год обеспечит потребности отечественных производителей электротранспорта в тяговых литий-ионных батареях, а электросетевой комплекс в стационарных системах накопления энергии. Первые батареи сойдут с конвейера Калининградской гигафабрики в 2025 году. Завод станет не только крупным налогоплательщиком в регионе, но и будет способствовать развитию сопредельных сфер – образования, науки, технологий, производственной кооперации.

Госкорпорация «Росатом» - глобальный технологический многопрофильный холдинг, объединяющий активы в энергетике, машиностроении, строительстве. Включает в себя почти 400 предприятий и организаций, в которых работает свыше 320 тыс. человек. www.rosatom.ru