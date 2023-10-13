РусГидро выступает за активное освоение гидропотенциала России

Представители РусГидро принимают участие в ключевых отраслевых сессиях Российской энергетической недели, проходящей в эти дни в Москве.

Группа РусГидро, флагман зеленой электроэнергетики России, ориентирована на обеспечение надежного энергоснабжения и безопасного функционирования энергообъектов, устойчивое развитие производства электроэнергии с фокусом на низкоуглеродное развитие. Об этом шла речь на профильной сессии «Развитие гидроэнергетики: от планов к реализации».

В современных условиях меняющегося мира устойчивое развитие страны невозможно без развития низкоуглеродных источников энергии. Как отметили в РусГидро, гидроэнергетика – это ключевой элемент и долгосрочный источник чистой возобновляемой энергии. Гидроэлектростанции – один из самых чистых видов генерации, не использующих сжигание топлива, в связи с этим прямые выбросы СО 2 при генерации электроэнергии отсутствуют и нет зависимости от поставок топлива. Россия занимает второе место в мире по имеющимся запасам гидроэнергетических ресурсов, из которых используется только 22%. Таким образом у России большой неосвоенный гидропотенциал, это серьезный стратегический ресурс для роста экономики страны и регионов.

При этом в РусГидро считают целесообразным говорить об ускоренном развитии инфраструктуры, о так называемой «экономике предложения». Эта концепция нашла свое отражение в недавнем выступлении Президента России Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме. Важно развивать гидроэнергетику опережающими темпами для обеспечения эффективного долгосрочного планирования энергетики и экономики страны в целом.

Чтобы энергетика не становилась сдерживающим фактором в развитии региона, а выбор источника генерации осуществлялся заблаговременно с учетом всех особенностей и комплексных эффектов, необходимо переходить к долгосрочному прогнозу спроса на электроэнергию и мощность с учетом возможностей развития промышленности. Представляется крайне важным выстраивание системы взаимодействия с регуляторами, потребителями, инвесторами энергоемких проектов, имеющими долгосрочные инвестиционные планы (на горизонте более 10 лет).

Вопросы строительства ГЭС актуальны и для Дальнего Востока, особенно в контексте исполнения поручения Президента по программе развития энергетических мощностей в ДФО до 2050 года. Развитие гидроэнергетики также согласуется со Стратегией низкоуглеродного развития РФ. Для выполнения задач, поставленных этим документом, даже для поддержания доли электроэнергии ГЭС в балансе ЕЭС России на уровне не менее 20% необходимо на горизонте до 2050 года вводить новые гидроэлектростанции.

В РусГидро подчеркивают, что гидроэлектростанции не только покрывают потребительский спрос на электроэнергию, но и защищают от наводнений и паводков. Весной этого года РусГидро начало проектирование первоочередных противопаводковых ГЭС в Амурской области: Нижне-Зейской (400 МВт) и Селемджинской ГЭС (100 МВт). Ключевой задачей новых гидроэлектростанций станет борьба с разрушительными паводками в бассейне Амура путем задержки паводкового стока в водохранилищах. За последние 10 лет в регионе прошло пять сильных паводков, при которых зафиксировано превышение уровня опасных явлений для сотен населенных пунктов и хозяйственных объектов Амурской и Еврейской автономной областей, Хабаровского и Приморского краев. Строительство противопаводковых Нижне-Зейской и Селемджинской ГЭС позволит контролировать до 85% стока реки Зеи.

По расчетам проектировщиков, новые электростанции обеспечат защиту от паводков до 1 млн человек. На юге и юго-востоке Амурской области, Еврейской автономной областей и Хабаровского края будут выведены из зоны негативного воздействия наводнений десятки тысяч гектаров земель, пригодных для выращивания сельскохозяйственных культур.