В Казани открылось движение на участке Вознесенского тракта от Гвардейской улицы до Проспекта Победы. Новую городскую магистраль построили с привлечением инфраструктурного бюджетного кредита (ИБК).

«Протяженность нового участка Вознесенского тракта - 3,8 км. В перспективе вылетная магистраль дойдет до трассы М-7, это еще свыше 7 км. Этот дополнительный выезд из Казани улучшит транспортную ситуацию поселков в городской черте и простимулирует развитие территорий. Мы ожидаем, что в зоне тяготения Вознесенского тракта будет построено более 2,3 млн кв. м. жилья», - отметил первый заммминистра строительства и ЖКХ Александр Ломакин.

Трасса пересекает крупные магистрали, обеспечивает связь с историческим центром Казани и дает возможность выезда из города, минуя загруженные участки улиц.

«Вознесенский тракт – важный инфраструктурный объект, который не только улучшит транспортную доступность районов Казани и сократит время поездок по городу и за город, но и будет оказывать положительный эффект на развитие всей республики. По нашим подсчетам, благодаря строительству новой дороги будет создано порядка 9,1 тыс. рабочих мест. Этот проект позволит до 2040 года привлечь в экономику свыше 201,5 млрд руб. внебюджетных средств и принести в бюджет Российской Федерации еще 21,5 млрд руб. налоговых и неналоговых доходов», - рассказал генеральный директор ППК «Фонд развития территорий» Ильшат Шагиахметов.

Инфраструктурное развитие, в том числе в рамках федерального проекта «Инфраструктурное меню», способствует достижению показателей национального проекта «Жилье и городская среда» по улучшению жилищных условий граждан и формированию комфортной среды для жизни.