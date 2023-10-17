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Башкирия получит свыше 500 млн рублей федеральных средств на создание технопарка

17 октября 2023, 16:45 197 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ТАСС

Более 500 млн рублей федеральных средств будет направлено на создание радиоэлектронного технопарка в Башкирии. Об этом говорится в сообщении, распространенном в Telegram-канале правительства республики.

"[Республика] Башкортостан получит 504 млн рублей федеральных субсидий на создание радиоэлектронного технопарка. Средства пойдут на развитие инфраструктуры промышленных технопарков в сфере электронной промышленности", - отмечается в сообщении.

По данным правительства республики, радиоэлектронный технопарк "РВ-1" будет создан в Кировском районе Уфы. В его создание планируется вложить 1,2 млрд рублей федеральных и республиканских средств.

В сообщении отмечается, что субсидии позволят управляющим компаниям технопарков частично возмещать затраты на проектирование, строительство или модернизацию объектов промышленной инфраструктуры. Кроме того, их можно направить на приобретение оборудования, а также на технологическое подключение промышленных корпусов к инженерным сетям.

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Метки: ИНВЕСТПРОЕКТ, ТЕХНОПАРК, ГОСПОДДЕРЖКА, БАШКОРТОСТАН
Отрасль: Строительство 

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