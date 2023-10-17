Специалисты «Мособлэнерго» в начале октября ввели в работу кабельную линию напряжением 10 кВ. ЛЭП протяженностью 4 км осуществляет передачу электроэнергии от питающего центра (ПС «Горенки») до подстанции РТП-370 в Балашихе. При строительстве линии применен кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена. Новый электросетевой объект повысит надежность электроснабжения более 15 тыс. потребителей в микрорайонах Дзержинского и Никольско-Архангельский, в том числе двух школ, трех детских садов, поликлиники, военной части, спортивного комплекса и многофункционального центра.

Специалисты «Мособлэнерго» в рамках своей деятельности осуществляет текущую эксплуатацию и обслуживание электросетевого хозяйства на территории городских округов Московской области, реализует производственные и инвестиционные программы, направленные на качественное электроснабжение потребителей Подмосковья.