В Московской области реализуется программа консолидации электросетей СНТ и ДНТ. Специалисты «Мособлэнерго» на текущий момент приняли на баланс электросети 507 подмосковных садоводческих некоммерческих объединений в рамках программы по консолидации электросетевых объектов СНТ.

Передача электросетевого хозяйства СНТ в собственность территориальных сетевых организаций, в том числе «Мособлэнерго», позволяет энергетикам вести круглосуточное обслуживание объектов электросетевого хозяйства СНТ и предусмотреть мероприятия по ремонту электрических сетей СНТ.

Так, например, на баланс компании перешли сети садового некоммерческого товарищества «Солнышко» в Егорьевске, на территории которого располагается порядка 50 участков. И уже в этом году в дачном поселке был проведен ремонт сетей для повышения надежности электроснабжения абонентов. Компания провела в СНТ капитальный ремонт воздушной линии электропередачи 0,4 кВ. В ходе работ на ВЛ было заменено 17 опор и 941 м провода.

По словам министра энергетики Московской области Александра Самарина, на территории Московской области насчитывается более 11,7 тыс. СНТ, за время реализации программы консолидации электросетей, территориальные сетевые организации приняли на баланс имущество почти 5,8 тыс. СНТ.

В Министерстве энергетики Московской области добавили, что в целях исполнения поручений Правительства Московской области «Мособлэнерго» продолжает работу по консолидации электросетей СНТ, расположенных в зонах обслуживания компании и имеющих непосредственное технологическое присоединение к сетям. «Мособлэнерго» обслуживает электросетевые объекты СНТ на территориях 46 муниципальных образований Московской области.