RusCable Insider #333
EXPERTный контроль, "Честный знак" для кабельщиков и как работать на заводе в кайф?
У «Москабельмет» еще 15 новых свидетельств по регистрации прав интеллектуальной собственности. Теперь у группы компаний более 60 полученных патентов, причем не только на изобретения и полезные модели, но и на товарные знаки и программное обеспечение.
Для тех, кто следит за новостями компании, многие из запатентованных разработок уже знакомы. И тем более о них знают те, кто посещают выставочные мероприятия, в которых «Москабельмет» регулярно участвует. Всё чаще предприятие выступает со своим собственным стендом, на котором представляет свою продукцию, включая самые последние новинки.
Рассказываем, на что Группе компаний «Москабельмет» Роспатент выдал новые свидетельства в этом году.
5 изобретений и 4 полезные модели, среди которых:
2 товарных знака: «ФОСД» и «ФОСТ». Это большая группа продукции, в которую входят: аппаратура для наблюдения и контроля электрическая; кабели оптико-волоконные; приборы и инструменты оптические; приборы измерительные; устройства для обработки информации.
4 ПО от «МОСИТЛАБ»:
«Москабельмет» продолжит увеличивать число собственных патентов и не планирует сбавлять темпы.
Уже сейчас поданы новые заявки на получение патентов — на два изобретения: для мониторинга состояния земляного полотна и для контроля схода подвижного состава, которое совсем недавно были представлены на выставке «PRO//Движение.Экспо», а также новые товарные знаки, муфты соединительные для кабелей и другая кабельно-проводниковая продукция.
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