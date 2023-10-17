У «Москабельмет» еще 15 новых свидетельств по регистрации прав интеллектуальной собственности. Теперь у группы компаний более 60 полученных патентов, причем не только на изобретения и полезные модели, но и на товарные знаки и программное обеспечение.

Для тех, кто следит за новостями компании, многие из запатентованных разработок уже знакомы. И тем более о них знают те, кто посещают выставочные мероприятия, в которых «Москабельмет» регулярно участвует. Всё чаще предприятие выступает со своим собственным стендом , на котором представляет свою продукцию, включая самые последние новинки.

Рассказываем, на что Группе компаний «Москабельмет» Роспатент выдал новые свидетельства в этом году.

5 изобретений и 4 полезные модели, среди которых:

способ и система автоматизированного контроля качества талькирования кабеля, которые способствуют повышению качества изготовленной продукции (работу этой системы показывали в фильме «Фактор производительности)» ;

; силовой кабель с защитной светоизлучающей оболочкой;

оптический сенсорный кабель для проведения мониторинга состояний при нефте- и газодобыче.

« кабель с гофрированной броневой оболочкой », который обладает высокой механической прочностью.

2 товарных знака: «ФОСД» и «ФОСТ». Это большая группа продукции, в которую входят: аппаратура для наблюдения и контроля электрическая; кабели оптико-волоконные; приборы и инструменты оптические; приборы измерительные; устройства для обработки информации.

4 ПО от «МОСИТЛАБ»:

«Программный комплекс контроля качества технологических процессов "Сокол" »

» «Система регистрации обращений ОРДЕР 3.0», предназначенная для регистрации обращений арендаторов, заказа внутренних услуг, оформления и контроля пропусков на посетителей и транспорт и многое другое. Об этом мы скоро расскажем подробнее;

«Прикладное решение 1С: КоМод», программа, которая помогает автоматизировать и интегрировать математические расчёты с данными информационной системы управления предприятия.

Программа « APS INFIMUM », позволяющая создавать планы производства предприятия путем расчета оптимальной последовательности операций.

«Москабельмет» продолжит увеличивать число собственных патентов и не планирует сбавлять темпы.