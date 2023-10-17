Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 

Новый патентный рекорд "Москабельмет": теперь в копилке более 60 свидетельств

17 октября 2023, 13:15 335 Время чтения ≈ 3 мин
Источник: ГК "Москабельмет"
Авторы и источники / Правообладателям

У «Москабельмет» еще 15 новых свидетельств по регистрации прав интеллектуальной собственности. Теперь у группы компаний более 60 полученных патентов, причем не только на изобретения и полезные модели, но и на товарные знаки и программное обеспечение.

Для тех, кто следит за новостями компании, многие из запатентованных разработок уже знакомы. И тем более о них знают те, кто посещают выставочные мероприятия, в которых «Москабельмет» регулярно участвует. Всё чаще предприятие выступает со своим собственным стендом, на котором представляет свою продукцию, включая самые последние новинки.

Рассказываем, на что Группе компаний «Москабельмет» Роспатент выдал новые свидетельства в этом году.

5 изобретений и 4 полезные модели, среди которых:

  • способ и система автоматизированного контроля качества талькирования кабеля, которые способствуют повышению качества изготовленной продукции (работу этой системы показывали в фильме «Фактор производительности)»;
  • силовой кабель с защитной светоизлучающей оболочкой;
  • оптический сенсорный кабель для проведения мониторинга состояний при нефте- и газодобыче.
  • «кабель с гофрированной броневой оболочкой», который обладает высокой механической прочностью.

2 товарных знака: «ФОСД» и «ФОСТ». Это большая группа продукции, в которую входят: аппаратура для наблюдения и контроля электрическая; кабели оптико-волоконные; приборы и инструменты оптические; приборы измерительные; устройства для обработки информации.

4 ПО от «МОСИТЛАБ»:

  • «Программный комплекс контроля качества технологических процессов "Сокол"»
  • «Система регистрации обращений ОРДЕР 3.0», предназначенная для регистрации обращений арендаторов, заказа внутренних услуг, оформления и контроля пропусков на посетителей и транспорт и многое другое. Об этом мы скоро расскажем подробнее;
  • «Прикладное решение 1С: КоМод», программа, которая помогает автоматизировать и интегрировать математические расчёты с данными информационной системы управления предприятия.
  • Программа «APS INFIMUM», позволяющая создавать планы производства предприятия путем расчета оптимальной последовательности операций.

«Москабельмет» продолжит увеличивать число собственных патентов и не планирует сбавлять темпы. 

Уже сейчас поданы новые заявки на получение патентов — на два изобретения: для мониторинга состояния земляного полотна и для контроля схода подвижного состава, которое совсем недавно были представлены на выставке «PRO//Движение.Экспо», а также новые товарные знаки, муфты соединительные для кабелей и другая кабельно-проводниковая продукция.

Обсудить на форуме
Метки: МОСКАБЕЛЬМЕТ, МОСКАБЕЛЬ, МКМ, ПАТЕНТ
Отрасль: Кабельная промышленность 
MKMZ
10

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Подпишитесь на бесплатный еженедельный журнал RusCable Insider
Уже больше 3000+ подписчиков с нами! Главные новости и дайджест за неделю в удобном формате!

Подписаться

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Другие новости рубрики Компании
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно