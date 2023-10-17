НПП «ИНТЕХ» успешно завершило работу по прохождению оценки соответствия производственной площадки требованиям ИНТИ. Предприятием получены Заключения, подтверждающие техническую и организационную способность производственной площадки в п. Софрино изготавливать кабельно-проводниковую продукцию торговых марок «КуПе», «ИнСил», «МКПс». Тем самым ООО НПП «ИНТЕХ» одним из первых вошел в реестр потенциальных поставщиков нефтегазохимических и инжиниринговых компаний системы ИНТИ.