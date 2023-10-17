Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 
  • Главная
  • Новости
  • Компании
  • Производственная площадка ООО "ЭКМ Холдинг" вошла в реестр потенциальных поставщиков нефтегазохимических и инжиниринговых компаний системы ИНТИ

Производственная площадка ООО "ЭКМ Холдинг" вошла в реестр потенциальных поставщиков нефтегазохимических и инжиниринговых компаний системы ИНТИ

17 октября 2023, 14:00 340 Время чтения ≈ < минуты
Источник: ЭКМ Холдинг
Авторы и источники / Правообладателям

НПП «ИНТЕХ» успешно завершило работу по прохождению оценки соответствия производственной площадки требованиям ИНТИ. Предприятием получены Заключения, подтверждающие техническую и организационную способность производственной площадки в п. Софрино изготавливать кабельно-проводниковую продукцию торговых марок «КуПе», «ИнСил», «МКПс». Тем самым ООО НПП «ИНТЕХ» одним из первых вошел в реестр потенциальных поставщиков нефтегазохимических и инжиниринговых компаний системы ИНТИ.

Обсудить на форуме
Метки: ЭКМ ХОЛДИНГ
Отрасль: Кабельная промышленность 
EKXL
6.35

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Присоединяйтесь к порталу RusCable.Ru в ВКонтакте
Оперативные новости, статьи и крупные релизы портала в удобном формате.

Подписаться

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Другие новости рубрики Компании
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно