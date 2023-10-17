Энергетики Адыгейского филиала компании «Россети Кубань» полностью выполнили годовой план по ремонту и техобслуживанию высоковольтного оборудования. Специалисты подготовили к осенне-зимнему периоду 48 подстанций и 18 воздушных линий электропередачи (ЛЭП) классом напряжения 35-110 кВ в Апшеронском, Белореченском районах Краснодарского края и Гиагинском, Майкопском, Красногвардейском, Кошехабльском, Шовгеновском районах, а также в городе Майкопе Республики Адыгея.

На воздушных линиях электропередачи специалисты осуществили замену изоляторов, грозозащитного троса, а также выполнили расчистку охранных зон ЛЭП. Энергетики провели ремонт подстанционного оборудования: трансформаторов, выключателей, разъединителей, секций шин и других конструктивных устройств, осуществили противопожарные мероприятия и покраску оборудования.