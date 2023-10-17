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EXPERTный контроль, "Честный знак" для кабельщиков и как работать на заводе в кайф?
Энергетики Адыгейского филиала компании «Россети Кубань» полностью выполнили годовой план по ремонту и техобслуживанию высоковольтного оборудования. Специалисты подготовили к осенне-зимнему периоду 48 подстанций и 18 воздушных линий электропередачи (ЛЭП) классом напряжения 35-110 кВ в Апшеронском, Белореченском районах Краснодарского края и Гиагинском, Майкопском, Красногвардейском, Кошехабльском, Шовгеновском районах, а также в городе Майкопе Республики Адыгея.
На воздушных линиях электропередачи специалисты осуществили замену изоляторов, грозозащитного троса, а также выполнили расчистку охранных зон ЛЭП. Энергетики провели ремонт подстанционного оборудования: трансформаторов, выключателей, разъединителей, секций шин и других конструктивных устройств, осуществили противопожарные мероприятия и покраску оборудования.
– Комплекс реализованных мероприятий направлен на повышение надежности работы высоковольтного оборудования в период прохождения максимальных нагрузок на энергосистему в осенне-зимний период 2023/2024 гг. Проведенные работы улучшат качество электроснабжения восьми муниципальных образований Краснодарского края и Республики Адыгея с общей численностью населения порядка 550 тыс. человек, – сообщил директор Адыгейских электрических сетей Дмитрий Рязанцев.
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