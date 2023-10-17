В Кумертауских электрических сетях ООО «Башкирэнерго» (дочернее предприятие АО «БЭСК») завершается ремонтная кампания. На семи подстанциях 35-110 кВ производственного отделения произведен капитальный ремонт. В их числе замена масляного выключателя 35 кВ на элегазовый на ПС 110 кВ «Давлетшино», которая обеспечивает электроэнергией потребителей Кугарчинского района. Также произведена замена устаревшей аккумуляторной батареи на подстанции 35 кВ «Северная» в Куюргазинском районе.

Кроме того, в ПО «КЭС» заменили устаревший линейный ввод 110 кВ на ПС 110 кВ «ГПП-1» в камере трансформатора 1Т на ввод с твердой изоляцией. На пяти подстанциях 35-110 кВ установлены новые герметичные масляные трансформаторы напряжением 6-10 кВ для питания собственных нужд подстанций. На шинных мостах 6-10 кВ силовых трансформаторов трех подстанций произведена замена голого провода АС на СИП.

Большой объем работ в ПО «КЭС» выполнен и на ВЛ 35-110 кВ. Среди них замена дефектных опор, гирлянд изоляторов с установкой птицезащитных устройств антиприсадочного и барьерного типа, линейной арматуры. На ВЛ 110 кВ «Кумертауская ТЭЦ - Разрез», «Кумертауская ТЭЦ - Тюльганская», «Кумертауская - ТЭЦ-Мелеуз» и «Кумертауская ТЭЦ-Худайбердино» с отпайкой на ПС «Белая» выполнена установка междуфазных изолирующих распорок. На ВЛ 35 кВ «Галиахметово – Идельбеково» на одной из опор произведена замена дефектного трехполюсного закорачивающего разъединителя ЗКР-35, участвующего в сборке схемы плавки гололеда на проводах по двум программам плавки гололеда с ПС «Идельбеково» и «Галиахметово».

В настоящий момент линейный персонал ПО «КЭС» продолжает выполнять расчистку и расширение трасс ВЛ 35-110 кВ от древесно-кустарниковой растительности. Все завершенные и проводимые работы электросетевиков направлены на повышение качества и надежности электроснабжения потребителей южных районов республики.