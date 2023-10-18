Адыгейский филиал «Россети Кубань» по итогам девяти месяцев 2023 года присоединил к электрическим сетям энергокомпании порядка двух тыс. физических и юридических лиц Апшеронского, Белореченского районов Краснодарского края, Гиагинского, Майкопского, Кошехабльского, Красногвардейского, Шовгеновского районов Республики Адыгея. Суммарная мощность, выданная новым потребителям, составила более 31 МВт.

Для подключения энергопринимающих устройств заявителей специалисты выполнили строительство и реконструкцию энергообъектов: линий электропередачи, распределительных устройств и трансформаторных подстанций, которые обеспечивают транзит электроэнергии от центров питания – высоковольтных подстанций.

В числе присоединенных потребителей – общеобразовательные, спортивные, музыкальные школы, детские сады и медицинские учреждения, промышленные и сельскохозяйственные производства, объекты жилищного строительства. Наибольшее число новых заявителей составили физические и юридические лица, запросившие до 15 кВт электрической мощности.

Всего с начала 2023 года в Адыгейские электрические сети поступило порядка 2,6 тыс. заявок на подключение к электрическим сетям и увеличение мощности. Общий объем запрошенной электрической мощности составил почти 101 МВт. Количество заявителей, с которыми у энергокомпании заключен договор на технологическое присоединение и увеличение мощности, насчитывает свыше 1,5 тыс. лиц.